Poznań: Dar dla Muzeum Narodowego w Poznaniu; Kenya Hara podaruje 70 swoich prac

70 swoich prac podaruje Muzeum Narodowemu w Poznaniu Kenya Hara; jeden z najbardziej uznanych na świecie japońskich projektantów. Przekazanie prac odbędzie się w niedzielę, w trakcie finisażu wystawy "Kenya Hara. Make the Future Better Than Today. Japońskie projektowanie graficzne".

Wystawa prezentowana była w Muzeum Narodowym w Poznaniu od 24 marca.

Jak przypomniała rzeczniczka prasowa Muzeum Narodowego w Poznaniu Aleksandra Sobocińska, Kenya Hara "jest jednym z najbardziej uznanych na świecie japońskich projektantów; wrtysta, z wielkim poszanowaniem dla kultury japońskiej traktuje design jako uniwersalną mądrość zgromadzoną w społeczeństwie".

Artysta tworzy plakaty, kampanie reklamowe, opakowania, wystawy, książki, filmy łączące design z filozofią życia. We wszystkich pracach autor przywiązuje ogromną wagę do tradycji swojego kraju, którą umiejętnie transponuje na nowoczesny język projektowania, który łączy prostotę z finezją.

"Wystawa okazała się dużym sukcesem. Wysoko oceniana nie tylko przez zwiedzających, ale również przez samego mistrza Harę" - podkreśliła Sobocińska.

Dodała, że w podziękowaniu za wystawę artysta podjął decyzję o ofiarowaniu 70 swoich prac do kolekcji Muzeum Narodowego w Poznaniu. "To wyjątkowo hojny, bezprecedensowy gest" - zaznaczyła Sobocińska.

Wskazała, że muzealną kolekcję wzbogacą 44 plakaty, 22 książki oraz 4 designerskie opakowania.

"Najważniejsze z nich to 12 plakatów reklamowych dla firmy MUJI, plakaty do wystaw projektowanych przez Kenya Harę - +Subtle. Takeo Paper Show+, +Sensaware. Tokyo Fiber '09+, 13 autorskich plakatów do wystawy w Poznaniu +Kenya Hara. Make The Future Better Than Today+ oraz wybrane książki i katalogi projektowane przez Kenya Harę oraz dwa przykłady opakowań do alkoholi +Hakkin+ i +Zakimi+" - podkreśliła.

Sobocińska zaznaczyła, że prace te "stanowią ważny i niezwykle cenny nabytek, gdyż są w większości niedostępne na rynku".

"Uzupełnią kolekcję dzieł Kenya Hary gromadzoną od kilkudziesięciu lat w muzeum o najnowsze prace, która będzie teraz liczyć 200 prac. Zbiór prac Kenya Hary wpisuje się w jedną ze strategii budowania kolekcji opartej na możliwie najpełniejszym przedstawieniu wybranych osobowości twórców, których aktywność artystyczna wykracza poza dyscyplinę plakatu i reprezentuje najwyższy poziom w dziedzinie sztuki projektowania" - podkreśliła.

Uroczyste przekazanie prac nastąpi w niedzielę podczas finisażu wystawy.

Urodzony w 1958 r. Kenya Hara to jeden z najbardziej uznanych projektantów japońskich. Kształcił się w zakresie projektowania graficznego i edytorskiego, designu i semiologii. Obecnie mieszka i pracuje w Tokio. Od 1983 roku związany z Nippon Design Center, w ramach którego prowadzi studio projektowe Hara Design Institute.

Kenya Hara jest twórcą wielu międzynarodowych wystaw, dyrektorem kreatywnym firmy MUJI, autorem książek łączących design z filozofią życia. W 2000 roku w Poznaniu miał swoją pierwszą indywidualną, zagraniczną wystawę.