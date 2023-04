Poznań: Do Charkowa dojechały opaski do naprawy rurociągów

Ponad 40 opasek do naprawy rurociągów wysłała do Charkowa poznańska spółka wodociągowa Aquanet. Charków to partnerskie miasto Poznania; dzięki opaskom jego mieszkańcy będą mieli lepszy dostęp do wody.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Urząd Miasta Poznania poinformował w piątek, że transport z opaskami do naprawy rurociągów i ze zwojami kabli o łącznej wadze ponad 2,6 ton dojechał do celu i został odebrany przez pracowników wodociągów charkowskich.

Jak powiedziała w imieniu spółki Agnieszka Kaczmarek, Aquanet jest w stałym kontakcie ze swoim charkowskim odpowiednikiem.

"Dostawy są ustalane na bieżąco, przekazujemy sprzęt, który jest niezbędny do utrzymania infrastruktury i ma pomóc wodociągom w utrzymaniu działania" - powiedziała.

To kolejny taki transport z Poznania. Przed rokiem na Ukrainę również pojechał sprzęt konieczny do utrzymania infrastruktury wodociągowej w Charkowie. Wówczas darowiznę stanowiły opaski naprawcze i osprzęt elektroenergetyczny.

"Wojna w Ukrainie trwa i nadal jest potrzebna pomoc, m.in. w kontekście zapewnienia prawidłowego funkcjonowania infrastruktury w miastach bombardowanych przez Rosjan. Poznań od samego początku z całych sił pomaga władzom i mieszkańcom Charkowa" - powiedział prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak.

Od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji z Poznania do Charkowa pojechało już kilka tirów z darami. Poznań we współpracy z Caritasem Archidiecezji Poznańskiej wysłał ciężarówki wypełnione m.in. żywnością dla dzieci i niemowląt, środkami higienicznymi, lekami i materiałami opatrunkowymi. Z kolei wielkopolski samorząd wysłał we współpracy z Wielkopolskim Bankiem Żywności i Caritasem transporty humanitarne do obwodu charkowskiego.