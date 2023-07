Poznań: Do października potrwa odławianie inwazyjnych raków luizjańskich

Do października potrwa odławianie raków luizjańskich z terenów poznańskiej Dębiny. Inwazyjny gatunek skorupiaka pojawił się tam w tym roku. W czasie 10 dwudniowych sesji wybrana w przetargu firma ma wyeliminować ze środowiska obce osobniki.

W komunikacie poznańskiego magistratu zaznaczono, że rak luizjański (Procambarus clarkii) to pochodzący z Ameryki Północnej gatunek ceniony w akwarystyce na całym świecie. "Te popularne skorupiaki często są porzucane - ponieważ znudziły się właścicielom, nadmiernie się rozmnożyły lub podgryzały inne zwierzęta w akwarium. Skorupiak ten jest uznawany za jeden ze 100 najgroźniejszych inwazyjnych gatunków obcych w Europie" - podkreślono.

Raki tego gatunku wykryto w tym roku na terenie użytku ekologicznego "Dębina II". Jak zaznaczono w komunikacie magistratu skorupiaki zagrażają bezpośrednio m.in. występującym tam populacjom płazów oraz innym gatunkom będących pod ochroną. Dlatego, na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu, wyłoniono wykonawcę, który ma wyeliminować raki luizjańskie na Dębinie.

Raki będą odławiane do października podczas 10 dwudniowych sesji. "Odłów będzie prowadzony w dwuosobowych zespołach na wyznaczonych trzech stanowiskach. Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania terenu objętego działaniami plakatami informacyjnymi oraz do przeprowadzenia co najmniej dwóch spotkań informacyjnych dla osób zainteresowanych. Odłowione skorupiaki zostaną zagospodarowane do celów badawczych, jako pokarm dla zwierząt w ośrodkach rehabilitacji zwierząt lub ogrodach zoologicznych" - opisano w komunikacie.

Magistrat zaznaczył, że osoby odławiające raki będą posiadały zezwolenia na prowadzenie prac. "Można się do nich zwrócić także z pytaniami na temat działań. W przypadku zauważenia na terenie Dębiny osób budzących wątpliwości - należy powiadomić odpowiednie służby. Obszar objęty działaniami będzie szczególnie kontrolowany przez Straż Miejską, aby uniknąć podszywania się kłusowników pod działania zespołu" - zapewniono w komunikacie.