Poznań: Do Wielkopolski dotarł kolejowy transport medyczny z rannymi żołnierzami z Ukrainy

W nocy z piątku na sobotę do Wielkopolski dotarł kolejowy transport medyczny z rannymi w walkach zbrojnych żołnierzami z Ukrainy – poinformował PAP w sobotę rzecznik wojewody wielkopolskiego Mateusz Daszkiewicz.

Daszkiewicz podał, że kolejowy transport medyczny z rannymi w walkach zbrojnych żołnierzami z Ukrainy dotarł do Wielkopolski ok. godziny pierwszej. Koordynację na terenie województwa zapewnił wojewoda wielkopolski, który przy wsparciu wojska, policji, straży pożarnej, straży ochrony kolei oraz ratownictwa medycznego przeprowadził działania mające na celu transport rannych do kilku szpitali na terenie województwa wielkopolskiego.

"Całe przedsięwzięcie zostało przeprowadzone bardzo sprawnie i z dbałością o szeroko rozumiane bezpieczeństwo ukraińskich wojskowych" - podkreślił Daszkiewicz.

Obecnie służby wojewody nie przekazują więcej informacji, nie podają też ilu ukraińskich żołnierzy dotarło do Wielkopolski.

Wojewoda wielkopolski Michał Zieliński przekazał PAP, że "państwo polskie niesie pomoc nie tylko uchodźcom, którzy dotarli do nas po wybuchu wojny i rosyjskiej agresji w lutym tego roku, ale stara się również pomóc rannym obrońcom Ukrainy, ratując ich życie i zapewniając profesjonalną opiekę medyczną".

"Bardzo państwa proszę o wstrzemięźliwość w próbie szukania u nas kontaktu z żołnierzami, gdyż ich bezpieczeństwo, zdrowie i ochrona tożsamości są dla nich największym wsparciem, jakiego możemy im teraz udzielić" - podkreślił.