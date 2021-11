Poznań: Dr hab. Piotr Rzymski laureatem Nagrody Naukowej Samorządu Województwa Wielkopolskiego

Dr hab. n. med. Piotr Rzymski z Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu został laureatem Nagrody Naukowej Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Rzymski został doceniony m.in. za wkład w popularyzację wiedzy o pandemii COVID-19.

Nagroda Naukowa Samorządu Województwa Wielkopolskiego została ustanowiona w listopadzie ub. roku przez Sejmik. Jej inicjatorem jest radny Filip Kaczmarek. W poniedziałek nagrodę wręczono po raz pierwszy.

Dr hab. n. med. Piotr Rzymski pracuje w Zakładzie Medycyny Środowiskowej UMP, zajmuje się także popularyzacją badań, głównie z zakresu biologii medycznej i środowiskowej. Jest autorem wielu publikacji naukowych dotyczących pandemii COVID-19 w zagranicznych i polskich czasopismach medycznych. Naukowiec tworzy również materiały informacyjne dotyczące pandemii COVID-19 i szczepień. Jest członkiem rady programowej inicjatywy "Nauka przeciw pandemii".

"To znaczące dla mnie wyróżnienie, zwłaszcza w tak trudnych czasach. Dziś naszą działalność naukową, dydaktyczną, czy informowanie społeczeństwa o pandemii i szczepionkach, przychodzi nam realizować w czasie silnej społecznej polaryzacji i wylewającej się fali hejtu. Dotyka to wielu osób walczących z pandemią, w tym lekarzy. W ich przypadku można jednak czasem doświadczyć miłych gestów wdzięczności, chociażby ze strony uratowanych pacjentów. Tymczasem my, naukowcy, kolektywnie tworzący narzędzia do walki z różnymi problemami ludzkości, w tym do walki z pandemią, takich słów zbyt często nie słyszymy. Dlatego dzisiejsze wyróżnienie traktuje jako miły gest i uznanie dla nauki, która powinna być integralną częścią życia społecznego" - podkreślił odbierając nagrodę Rzymski.

Uroczystość wręczania Nagrody Naukowej Samorządu Województwa Wielkopolskiego odbyła się w poniedziałek podczas sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Symboliczny czek na kwotę 25 tys. zł Rzymskiemu wręczyli przewodnicząca Sejmiku Małgorzata Waszak-Klepka oraz marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak.

Nagroda Naukowa Samorządu Województwa Wielkopolskiego jest przyznawana co roku za osiągnięcia z ostatnich pięciu lat naukowcom z Wielkopolski lub prowadzącym badania dotyczące regionu. Prawo do składania wniosków przypada radnym Województwa Wielkopolskiego oraz rektorom szkół wyższych. Wnioski spełniające wymogi formalne skierowane zostały pod obrady Kapituły konkursu. Zasiadają w niej przedstawiciele 13 wielkopolskich uczelni publicznych, przedstawiciel Komisji Edukacji i Nauki Sejmiku Województwa Wielkopolskiego oraz przedstawiciel marszałka województwa wielkopolskiego. Wysokość nagrody wynosi maksymalnie 25 tys. zł w przypadku laureata indywidualnego i 40 tys. zł w przypadku zespołu naukowców.

Jak poinformowano w poniedziałek, w tym roku nabór wniosków trwał od 1 lutego do 30 kwietnia. Ostatecznie pod obrady Kapituły wpłynęły 33 wnioski. Najwyżej oceniony został wniosek złożony przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, w którym wskazano kandydaturę Rzymskiego.

"Żyjemy w czasach, w których - nie boję się postawić tej tezy - w przestrzeni publicznej z braku wiedzy uczyniono cnotę. To zjawisko obserwowane jest nie tylko w Polsce, ale także w przestrzeni światowej. Niejednokrotnie żywioły populistyczne każą podziwiać brak wiedzy i kwestionować autorytety naukowe, które uczyniły ludzkość zdolną do pokonywania wielu przeszkód, w tym tych dotyczących zdrowia" - mówił w poniedziałek podczas uroczystości marszałek Marek Woźniak.

Marszałek w swoim wystąpieniu podkreślił nie tylko wszechstronność zainteresowań i aktywności dr. hab. n. med. Piotra Rzymskiego, począwszy od publikacji w renomowanych magazynach naukowych po przeprowadzanie badań. Jak wskazał, "posiada on jeszcze coś bardzo istotnego, czyli zdolność i umiejętność dzielenia się swoją wiedzą z szerokim forum odbiorców".