Poznań: Dwie karetki kupione przez Caritas Poznań są w drodze na Ukrainę

W drodze na Ukrainę są dwie karetki kupione przez Caritas Poznań – poinformował w piątek rzecznik organizacji Adam Hubert. Wraz z karetkami wysłany został bus z darami. Samochody trafią do Bachmutu.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Rzecznik poznańskiego Caritasu poinformował, że zakup i wysyłka karetek były możliwe dzięki wsparciu darczyńcy i ścisłej współpracy z Fundacją Obywatelska Wielkopolska.

"Karetki zostały wyposażone w niezbędne środki opatrunkowe oraz sprzęt łącznościowy. Dotrą do zespołów ratowniczych działających na drugiej linii frontu" - powiedział rzecznik Caritasu Poznań Adam Hubert.

Dodał, że Caritas wysłał w karetkach także żywność, AGD i świeczki. Trafią one do ośrodka dla uchodźców w Stebnym, gdzie mieszkający w byłej szkole ludzie nie dysponują praktycznie niczym, co jest niezbędne do codziennego funkcjonowania - poinformował rzecznik.

W piątek przed południem karetki i wypełniony darami bus zostały poświęcone przez metropolitę poznańskiego abp. Stanisława Gądeckiego. Metropolita podziękował za odwagę kierowców, hojność darczyńców i za działalność pomocową Caritasu.