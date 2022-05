Poznań: Festyn rodzinny "Bądźmy razem” dla rodzin z Polski i Ukrainy

Przez całe niedzielne popołudnie na Międzynarodowych Targach Poznańskich trwać będzie festyn rodzinny "Bądźmy Razem". Caritas Archidiecezji Poznańskiej przygotowała go z myślą o polskich rodzinach oraz o gościach z Ukrainy – uchodźcach wojennych.

Marek Misiek z Caritas poinformował PAP, że głównym celem zorganizowanego w Poznaniu przedsięwzięcia jest zapewnienie radości i rozrywki - zwłaszcza najmłodszym, ale także wsparcie dzieł charytatywnych; uczestnicy festynu mogą to zrobić, np. kupując porcję pierogów.

W programie wydarzenia znalazły się m.in. koncerty Roksany Węgiel, Kasi Wilk, zespołu Taraka czy Orkiestry Reprezentacyjnej Sił Powietrznych. Przygotowano szeroką gamę gier i zabaw, dmuchane zamki, stanowiska sportowe, pokazy strażackie, strefę gastronomiczną i wiele innych atrakcji. Można też skorzystać z darmowych konsultacji medycznych.

W trakcie imprezy można wziąć udział w akcji "Pierogi ukraińskie niosą pomoc". Jak wyjaśnił Misiek, w majowe weekendy grupa wolontariuszy, w większości osób z Ukrainy, przygotowała 10 tys. pierogów. Można je nabyć, świeżo ugotowane i podane z okrasą, podczas festynu.

"Organizatorzy akcji pozyskali od sponsora wszelkie produkty potrzebne do przygotowania pierogów, zaprosili chętne panie do przygotowania pierogów. Dzięki pieniądzom pozyskanym ze sprzedaży specjałów dzieci z Ukrainy zaczynające szkołę we wrześniu otrzymają wyprawki szkolne"- powiedziała pomysłodawczyni i współorganizatorka akcji Katarzyna Mikielewicz.

Podczas imprezy można też kupić los na loterii - dochód trafi na wsparcie Hospicjum bł. ks. Michała Sopoćki w Wilnie na Litwie, które prowadzi siostra Michaela Rak.

W tym roku festyn odbywa się po raz 13. W poprzednich edycjach w wydarzeniu brało udział około 10-15 tys. osób.

Jak podali organizatorzy wydarzenia, impreza jest okazją do pielęgnowania więzi rodzinnych, emocjonalnych i społecznych. W tym roku festyn ma również na celu integrację rodzin ukraińskich, które przebywają w Poznaniu i okolicznych miejscowościach.