Poznań: Jubileuszowy koncert z okazji 55-lecia Pro Sinfoniki

Prawykonanie utworu "Vivat Pro Sinfonika!" Krzysztofa Meyera uświetni sobotni jubileuszowy koncert w Auli Uniwersyteckiej w Poznaniu z okazji 55-lecia Pro Sinfoniki. Gościem koncertu będzie izraelski pianista Yoav Levanon.

Młodzieżowy Ruch Miłośników Muzyki Pro Sinfonika powstał w 1968 r. z inicjatywy Alojzego Andrzeja Łuczaka. Jego celem było kształtowanie kompetencji kulturowych polskiej młodzieży. Pierwszy sezon działalności rozpoczął się koncertem 4 października 1968 r. Przez ponad pół wieku w wydarzeniach Pro Sinfoniki wzięły udział setki tysięcy młodych osób z Poznania i z Wielkopolski.

Do dziś inicjatywa funkcjonuje pod skrzydłami Filharmonii Poznańskiej, propagując ideę wychowania dzieci i młodzieży poprzez sztukę. Dyrektor Filharmonii Poznańskiej Wojciech Nentwig powiedział PAP, że Pro Sinfonika to przedsięwzięcie unikatowe "w skali co najmniej Polski" i wciąż rozbudza u dzieci i młodzieży zamiłowanie do muzyki.

"Gdy Alojzy Andrzej Łuczak powołał Pro Sinfonikę, to było coś niezwykłego. Przez lata w tym przedsięwzięciu masowo uczestniczyły szkoły. Teraz jest nieco inaczej, za obecność dzieci i młodzieży płacą już nie szkoły, ale rodzice. Na rodzinnych koncertach pojawiają się trzy pokolenia: od dzieci po dziadków. Mamy też koncerty dla najmłodszych. Chętnych jest tylu, że brakuje miejsc" - powiedział.

Nentwig podkreślił, że Pro Sinfonika zajmuje nieustająco bardzo istotne miejsce w działalności Filharmonii Poznańskiej. "To jest przygotowywanie publiczności dla naszych następców" - zauważył.

W sobotę w Auli Uniwersyteckiej odbędzie się koncert 55-lecia z udziałem izraelskiego pianisty Yoava Levanona i Orkiestry Filharmonii Poznańskiej, którą pokieruje Szymon Naściszewski. Z okazji jubileuszu Filharmonia zamówiła utwór u Krzysztofa Meyera.

"Ten jeden z najwybitniejszych polskich kompozytorów napisał dla nas utwór zatytułowany +Vivat Pro Sinfonika!+. W sobotę będziemy świadkami prawykonania tej kompozycji" - powiedział Nentwig.

Goście koncertu jubileuszowego wysłuchają także XX Koncertu fortepianowego d-moll Wolfganga Amadeusza Mozarta.

Pierwszy koncert Pro Sinfoniki pod hasłem "Muzyka i wyobraźnia" odbył się 4 października 1968 w Auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Wystąpiła Orkiestra Państwowej Filharmonii Poznańskiej pod batutą Stefana Marczaka.

W 2001 r. Alojzy Andrzej Łuczak mówił do młodych ludzi: "Zapamiętajcie sobie: światem włada cywilizacja, cywilizacją kultura, a kulturą włada muzyka. Ja pragnę, aby młodzież polska mogła zasiąść razem z Niemcami, Francuzami i kiedy oni zaczną rozmawiać o muzyce, słuchać muzyki, powinna przyłączyć się do nich, a nie siedzieć niemo".

Alojzy Andrzej Łuczak zmarł w 2011 r. W 2009 r. Rada Miasta Poznania przyznała mu tytuł Zasłużony dla Miasta Poznania. Wówczas podkreślono, że od roku 1968 w cyklach zajęć muzycznych Pro Sinfoniki uczestniczyło ponad 300 tys. młodych ludzi.

Obecnie w ramach Pro Sinfoniki raz w miesiącu w Auli Uniwersyteckiej odbywają się sobotnie koncerty rodzinne Muzykoteka, przeznaczone dla słuchaczy od 6. roku życia. Także cyklicznie, w sąsiadującej z Aulą Uniwersytecką Sali Lubrańskiego, odbywają się koncerty rodzinne Muzykoteczka, przygotowane z myślą o najmłodszych odbiorcach, w wieku od 3 do 5 lat, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z muzyką.

W ofercie Pro Sinfoniki jest także Muzomobil - koncerty z dowozem do odbiorców w przedszkolach i szkołach w różnych zakątkach Wielkopolski. Internetowy serwis Pro Sinfoniki zawiera ponadto cykl edukacyjnych audycji #Muzonet.

W 1975 r. Telewizja Polska Poznań nakręciła reportaż o Pro Sinfonice. Obecnie, z okazji jubileuszu, materiał ten znaleźć można w mediach społecznościowych Filharmonii Poznańskiej.

Filharmonia zaprasza uczestników Pro Sinfoniki sprzed pół wieku nie tylko do obejrzenia reportażu, ale też do odszukania w nim siebie i znajomych.

"Jesteśmy przekonani, że wielu ówczesnych młodych melomanów pozostało wiernych muzyce i pewnie spotykamy ich na naszych filharmonicznych koncertach" - poinformowała instytucja.

Każdy, kto rozpozna się w telewizyjnym materiale, będzie mógł liczyć na niespodziankę przygotowaną przez Filharmonię Poznańską.