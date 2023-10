Poznań: Kolejki przed komisjami wyborczymi w Poznaniu; do południa frekwencja wyniosła 23 proc.

Do godziny 12.00 frekwencja w niedzielnych wyborach wyniosła w Poznaniu 23 proc. – podała PWK. Przed lokalami wyborczymi w Poznaniu ustawiają się długie kolejki; w niektórych miejscach wyborcy na oddanie głosu czekają godzinę.

Głosowanie w wyborach parlamentarnych rozpoczęło się w niedzielę o godz. 7. Jak poinformowała PKW, frekwencja do godziny 12. w całym województwie wielkopolskim wyniosła 21,18 proc., zaś w stolicy regionu - Poznaniu - wniosła 23 proc.

Jak wynika z informacji PAP, przed obwodowymi komisjami wyborczymi w Poznaniu od rana tworzą się spore kolejki. Tak było np. ok. godz. 14.30 w obwodowej komisji wyborczej nr 49 w Poznaniu, gdzie wyborcy na oddanie głosu oczekiwali ok. godziny.

"Musimy tu stać, więc czymś próbujemy sobie ten czas jakoś urozmaicić - więc rozmawiamy. A o czym tu rozmawiać, skoro nie można o polityce? To rozmawiamy o sporcie, o pogodzie. I o mediach rozmawiamy. Zwróciła pani uwagę, jak miło się teraz ogląda np. telewizję? Każdego radia można słuchać. Nie miałbym nic przeciwko, żeby cisza wyborcza trwała dłużej" - powiedział PAP pan Jerzy, który przyszedł w niedzielę do lokalu wyborczego.

Głos przyszła oddać w niedzielę także pani Elżbieta. Wraz z nią do lokalu przyszła jej córka z dziećmi. "Jesteśmy tu razem z dziećmi, bo mimo, że są małe, to chcemy żeby od małego uczyły się, że mają prawo wyboru, że ich głos jest ważny. Czekamy już 40 min., dzieci już trochę się nudzą, ale dajemy radę" - powiedziała PAP pani Elżbieta.

Osoby z niepełnosprawnościami, albo starsze, które miały problemy z poruszaniem się, oddawały głos bez konieczności stania w kolejce. Zdarzały się także osoby, które do lokalu przyszły z małym psem.

Osoby, które już zagłosowały mówiły, że wszystko przebiegało zgodnie z procedurami. Członkowie komisji nie zadawali pytań wyborcom, czy chcą oni wszystkie karty do głosowania, a w sytuacji kiedy wyborca odmówił pobrania jakiejś karty - odnotowywano to długopisem.

Najwyższą frekwencję w Poznaniu, do godz. 12. odnotowano w komisji nr 208 na os. Bolesława Śmiałego - frekwencja wyniosła tam 45,53 proc.

Frekwencja do godziny 12. w wyborach do Sejmu i Senatu w województwie wielkopolskim wyniosła 21,18 proc. Liczba kart wydanych w stałych obwodach głosowania wyniosła 552 501, zaś liczba uprawnionych do głosowania w stałych obwodach głosowania to 2 608 396.

W Wielkopolsce najwyższa frekwencja do godz. 12. była w Koninie - 25,78 proc., w Kaliszu - 23,75 proc., w powiecie pilskim - 23,03 proc., oraz w Poznaniu - 23 proc.

Najniższa frekwencja do godz. 12. była w powiecie gostyńskim - 17,67 proc., powiecie wolsztyńskim - 18,24 proc., oraz w powiecie grodziskim - 18,26 proc.

Głosowanie w wyborach parlamentarnych i referendum potrwa do godz. 21 w niedzielę. Do zakończenia głosowania trwa cisza wyborcza i referendalna.

W całym kraju Polacy wybiorą 460 posłów i 100 senatorów. Do głosowania w wyborach uprawnionych jest 29 mln 91 tys. 533 wyborców; wybory odbędą się w 31 tys. 497 obwodach głosowania.