Poznań: Kolejny napis na obelisku na Cytadeli w dniu 83. rocznicy agresji sowieckiej na Polskę

W dniu 83. rocznicy agresji sowieckiej na Polskę, na obelisku na poznańskiej Cytadeli po raz kolejny pojawiły się napisy. Pod radziecką gwiazdą ktoś napisał czerwoną farbą: "17.09.1939 Pamiętamy, Pamięć".

O zdarzeniu poinformowało w sobotę lokalne Radio Poznań. Na stronie internetowej rozgłośni opublikowano także zdjęcia obelisku z czerwonym napisem.

To już kolejne podobne zdarzenie w tym miejscu od czasu wybuchu wojny w Ukrainie. W maju na obelisku upamiętniającym żołnierzy Armii Czerwonej poległych w walkach o Poznań w 1945 r. nieznana osoba namalowała czerwoną farbą literę "Z" - symbol używany przez rosyjskich żołnierzy, którzy najechali na Ukrainę - a przy nim znak równości i swastykę. Poniżej napisano "9 maj", co nawiązuje do obchodzonego w Rosji dnia zwycięstwa nad hitlerowskimi Niemcami.

W połowie marca natomiast na obelisku nieznana osoba umieściła folię w ukraińskich barwach i tablice z napisami m.in.: "Bóg Honor Ojczyzna", "Chwała Ukrainie Chwała Polsce 24.02.2022 r.". Na tablicy w języku rosyjskim pojawił się antyrosyjski napis.

Wcześniej na obelisku namalowana została także szubienica z napisem: "Putin", a gwiazda symbolizująca Armię Radziecką została oblana czerwoną farbą.

Cmentarz żołnierzy radzieckich usytuowany na poznańskiej Cytadeli ma około 2 ha. Nad założoną w 1945 r. nekropolią góruje mierzący ponad 20 m wysokości obelisk z pięcioramienną gwiazdą na ścianie frontowej.