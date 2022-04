Poznań: Koncert Charytatywny dla Ukrainy i 30-lecie Fundacji „Redemptoris Missio”

W sobotę w Auli UAM odbędzie się Koncert Charytatywny Fundacji Pomocy Humanitarnej „Redemptoris Missio”; w tym roku zbierane będą fundusze na pomoc medyczną dla Ukrainy. Koncert jest też okazją do uczczenia 30-lecie istnienia Fundacji i podziękowania wolontariuszom.

Fundacja powstała w 1992 roku przy Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w Klinice Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych. Wśród jej założycieli była również doktor Wanda Błeńska lekarka misyjna zwana Matką Trędowatych. Fundacja powstała w celu stworzenia profesjonalnego zaplecza medycznego dla polskich misjonarzy.

W sobotę w Auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbędzie się uroczysty Koncert Charytatywny Fundacji Pomocy Humanitarnej "Redemptoris Missio". Muzycznym gospodarzem koncertu będzie Orkiestra Reprezentacyjna Sił Powietrznych pod batutą majora Pawła Joksa. Honorowym patronatem objęli to wydarzenie arcybiskup Stanisław Gądecki, rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza prof. Bogumiła Kaniewska i rektor Uniwersytetu Medycznego prof. Andrzej Tykarski.

W tym roku fundacja zbiera na pomoc medyczną dla Ukrainy. Do tej pory wysłała tam już sześć transportów z pomocą humanitarną; w przygotowaniu są kolejne, najbliższy w przyszłym tygodniu.

Jak podkreśliła prezes Fundacji Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio Justyna Janiec-Palczewska, 30 lat pracy fundacji to okazja do podsumowań, a także podziękowania darczyńcom, wolontariuszom i sympatykom fundacji.

"Budowaliśmy przychodnie i szpitale w najodleglejszych krajach świata: Przychodnię Zdrowia w Kiabakari w Tanzanii, Dom Dziecka w Kenii, przychodnię zdrowia na Madagaskarze, Klinikę dla Matki z Dzieckiem w Tanzanii. W miejscowości Kithatu w Kenii otwarto właśnie Izbę Ratunkową. W Senegalu dobiega końca remont szpitala dla dzieci niedożywionych, a w Tanzanii powstała Klinika dla Matki z Dzieckiem" - zaznaczyła.

Dodała, że dzięki darczyńcom z całej Polski fundacja zorganizowała ponad 100 transportów z pomocą humanitarną do Kamerunu, Republiki Środkowoafrykańskiej, Libanu, Afganistanu, Tanzanii, Zambii, Ghany i Togo.

"Pomoc, którą niesiemy to również działania setek naszych wolontariuszy: lekarzy, położnych i pielęgniarek, którzy wyjeżdżają na misje, aby służyć innym swoimi umiejętnościami i dzielić się swoją wiedzą. Swoją pracę wykonują nieodpłatnie i w ramach własnego urlopu, bądź przerwy w pracy w Polsce. Wysyłaliśmy tony ciepłej zimowej odzieży do Afganistany, setki tysięcy par okularów do Afryki, działaliśmy przy współpracy z Ministerstwem Obrony i Ministerstwem Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej" - podkreśliła Janiec-Palczewska.

Dodała, że fundacja była także zaangażowana w budowanie studni dla trędowatych w Indiach, ratowanie poszkodowanych w trakcie trzęsienia ziemi w Nepalu, a także w budowy szkół i przedszkoli w Afryce.

"Niesiemy pomoc bez względu na poglądy i wyznanie naszych pacjentów. Ich wierzenia bardzo odbiegają od naszych, często są oni różnych wyznań, żyją w wielożeństwie, pielęgnują miejscowe tradycje, wierzą w leczniczą moc czarów i najpierw odwiedzają szamanów. My widzimy przede wszystkim ludzi potrzebujących pomocy której my możemy udzielić" - zaznaczyła Janiec-Palczewska.

"To wszystko staje się możliwe dzięki dobrym ludziom wokół nas, dzięki wielkiej hojności i otwartości Polaków, której każdego dnia jestem świadkiem. Nie przestają mnie wzruszać gesty dobroci i chęć pomocy, którą my Polacy świadczymy naszym braciom na odległych krańcach świata" - dodała.