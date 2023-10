Poznań: Koniec remontu w Teatrze Wielkim; kosztował ponad 40 mln zł

Zakończył się trwający przeszło dwa lata remont w Teatrze Wielkim im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu. Przyniósł generalne zmiany w mechanice sceny, w zakresie oświetlenia, elektroakustyki oraz bezpieczeństwa; wartość inwestycji przekroczyła 40 mln zł.

Obecnie poznańska opera dysponuje nowoczesnym, rzadko spotykanym w świecie systemem oświetleniowym i nagłośnieniowym oraz tzw. techniką sceny.

Dyrektor Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu Renata Borowska-Juszczyńska poinformowała, że w okolicach sceny wnętrze gmachu teatru zostało wymienione całkowicie, od piwnic po dach.

Dzięki wdrożonym podczas remontu systemom oraz całkowicie zmodernizowanemu oświetleniu spektakle staną się jeszcze bardziej atrakcyjne pod względem dźwiękowym i wizualnym, i zabrzmią w nowej odsłonie.

"Jesteśmy pierwszą operą w Europie, która może się pochwalić immersyjnym systemem dźwięku przestrzennego L-Isa Hyperreal 360 wraz z systemem wspomagania akustyki Ambiance. Dzięki temu podczas spektakli wykreujemy wokół widzów pejzaż dźwiękowy w taki sposób, aby de facto byli otoczeni dźwiękiem. Będzie to efekt porównywalny do kinowego dolby surround. W trakcie spektakli nasi artyści nie będą korzystać ze wsparcia mikrofonów, natomiast dzięki nowym systemom widz będzie słyszał to, co się dzieje na scenie jednakowo dobrze, niezależnie, czy będzie na środku na parterze, czy z boku na III balkonie" - poinformował teatr.

W trakcie prowadzonych prac wymieniono ponad 800 m kw. drewnianej podłogi. Zamontowano 63 elektryczne sztankiety, w tym 42 główne dekoracyjne, o udźwigu pół tony każdy. Położono ponad 60 km kabli. Udźwig roboczy każdej z czterech zapadni zwiększono do 15 ton.

"Na widowni wymieniliśmy wszystkie żarówki na źródła LED, obniżając dziesięciokrotnie zużycie prądu. Identyczne żarówki oświetlają widownię teatrów: La Scala w Mediolanie czy Metropolitan Opera" - podał teatr.

Obecnie cały spektakl od strony technicznej może obsłużyć jedna osoba; zrobi to posługując się trzema mobilnymi pulpitami elektronicznymi. Nowy sezon teatr wita z nową kurtyną. Jej rekonstrukcję wykonano w Wiedniu. Motywy dekoracyjne zostały przeszyte z poprzedniej kurtyny.

Nowy sezon odbywający się pod hasłem "Powroty" otworzy festiwal, któremu patronować będzie Stanisław Moniuszko.

"Hasło nadchodzącego sezonu ma w sobie głębię i mnogość kontekstów. Najbardziej oczywistym powrotem jest ten, na który wszyscy - artyści, zespoły i widzowie - czekamy: po przeszło dwóch latach remontu scena główna znów będzie do naszej dyspozycji. Powrót budzi wiele emocji również dlatego, że wracamy po trudnym czasie pandemii, który wyzwolił w nas kreatywność w przygotowaniu repertuaru online i w kameralnych obsadach, a także pozwolił odkryć nowe ścieżki w dotarciu do widzów, zwłaszcza tych młodych" - poinformował Teatr Wielki w Poznaniu.

Przez minione lata zespół teatru występował poza swoją macierzystą sceną; premiery realizowane były m.in. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Hasło nowego sezonu artystycznego to także informacja, że do repertuaru wracają takie tytuły, jak "Traviata", "Wesele Figara", "Carmen", "Cyrulik sewilski", "Skrzypek na dachu", "Zemsta nietoperza", "Don Kichot" czy "Don Juan". Teatr ponownie będzie mógł zaprosić gości na koncert sylwestrowy, koncerty noworoczne oraz wspólne kolędowanie.

Od nowego sezonu artystycznego dyrektorem muzycznym opery będzie Jacek Kasprzyk, a pierwszym dyrygentem Marco Guidarini.

Remont trwał przeszło 25 miesięcy. Inwestycję udało się sfinansować - po połowie - z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.