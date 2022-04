Poznań: Krzysztof Wyszkowski, Radio Maryja i TV Trwam z medalami Przemysła II

Krzysztof Wyszkowski oraz redemptorysta o. Jan Król odebrali w sobotę w stolicy Wielkopolski medale Przemysła II, przyznawane przez Akademicki Klub Obywatelski im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu. O. Król odebrał wyróżnienie dla Radia Maryja i TV Trwam.

Medal Przemysła II wręczany jest za "szczególne, długotrwałe zasługi dla narodu i państwa polskiego, za obronę godności narodowej, podtrzymywanie i utrwalanie tradycji narodowej oraz działalność na rzecz rozwoju Polski i jej pozycji w Europie i świecie".

Jak powiedział przewodniczący AKO w Poznaniu prof. Stanisław Mikołajczak, sobotnia uroczystość była okazją do wręczenia medali przyznanych za rok 2019 i 2020.

"Krzysztof Wyszkowski to legenda Wolnych Związków Zawodowych, legenda Solidarności, działacz opozycji, wielka osobistość polskiego życia publicznego, obecnie członek kolegium IPN. To wielce zasłużona postać dla wolności Polski" - powiedział o laureacie prof. Mikołajczak.

Krzysztof Wyszkowski podkreślił, że patron nagrody przyznawanej w Poznaniu to władca, który odtworzył państwo Piastów.

"Gdy patrzę na moje zajęcia w latach '70 i '80 ub. wieku, to była to właśnie odbudowa niepodległości Polski, odtworzenie dawnej Polski - I i II Rzeczypospolitej. Otrzymana od poznaniaków nagroda jest dla mnie najwyższym zaszczytem" - powiedział Wyszkowski.

Laureatem medalu za rok 2020 zostały Radio Maryja i Telewizja Trwam.

"Powstałe ponad 30 lat temu Radio Maryja startowało jako radio religijne, ale szybko pojawiły się tam elementy patriotyczne, zaczęło się kształtowanie pewnej społecznej otoczki. To zaowocowało pojawieniem się Rodziny Radia Maryja, co w istotny sposób zaczęło wpływać na funkcjonowanie życia obywatelskiego. To radio nie prowadzi działalności politycznej, ale w istotny sposób wpływało, wraz z Telewizją Trwam, na życie polityczne w Polsce" - powiedział prof. Mikołajczak.

"Każde wyróżnienie to docenienie pracy, jaką wykonuje Radio Maryja i Telewizja Trwam służąc Panu Bogu, Kościołowi i Polsce. To wyróżnienie jest dla nas zobowiązaniem, by dalej kroczyć tą drogą. Katolickich mediów, które chcą służyć Kościołowi i Polsce jest niewiele" - powiedział o. Król.

Pierwszym laureatem medalu był w 2011 roku Jarosław Kaczyński. Medalem Przemysła II uhonorowani zostali też m.in. Antoni Macierewicz, Wanda Półtawska, Jan Olszewski oraz Joanna i Andrzej Gwiazdowie.

Akademicki Klub Obywatelski im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu powstał w 2011 roku. Celem AKO jest propagowanie postaw upowszechniających nowoczesny polski patriotyzm, który łączy pamięć o dokonaniach i tradycjach z działaniami na rzecz rozwoju kraju i przyszłych pokoleń.