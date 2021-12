Poznań: Ks. Jan Glapiak nowym biskupem pomocniczym archidiecezji poznańskiej (aktualizacja)

Ks. Jan Glapiak został w niedzielę nowym biskupem pomocniczym archidiecezji poznańskiej. Papież Franciszek przydzielił mu stolicę tytularną Bisica. Hasłem posługi biskupiej ks. Jana Glapiaka będą słowa „Ecce Mater tua”, czyli „Oto Matka twoja”.

Decyzję papieża Franciszka o mianowaniu ks. Jana Glapiaka, przewodniczącego referatu prawnego kurii metropolitalnej w Poznaniu, biskupem pomocniczym archidiecezji poznańskiej i przydzieleniu mu stolicy tytularnej Bisica ogłosiła 15 listopada Nuncjatura Apostolska w Polsce.

Biskup nominat Jan Glapiak przyjął sakrę biskupią w niedzielę w poznańskiej katedrze. Głównym konsekratorem był bp Zdzisław Fortuniak, biskup senior archidiecezji poznańskiej delegowany przez metropolitę poznańskiego, który z powodu choroby nie mógł uczestniczyć w uroczystości. Współkonsekratorami byli: biskup kaliski Damian Bryl i poznański biskup pomocniczy Szymon Stułkowski.

Hasłem posługi biskupiej ks. Jana Glapiaka będą słowa "Ecce Mater tua", czyli "Oto Matka twoja". W herbie biskupim znajduje się m.in. krzyż liliowy; połączenie krzyża łacińskiego i lilii. Jak wskazała poznańska kuria, krzyż liliowy "oprócz Jezusa ukrzyżowanego symbolizuje Maryję, która uczestniczyła w męce swojego syna. Lilia jest jednym z najstarszych symboli maryjnych oznaczających czystość, piękno i niewinność".

Metropolita poznański abp Stanisław Gądecki w homilii - odczytanej w niedzielę przez bpa Fortuniaka - przypomniał o pasterskich zadaniach, jakie wiążą się ze sprawowaniem posługi biskupiej, w tym o służbie słowu, liturgii i pasterskich rządach biskupa. Abp Gądecki podkreślił, że "pierwowzorem dla każdego biskupa winien być zawsze Chrystus"; jako wzór Dobrego Pasterza, który "poszukuje zagubionych owiec i oddaje za nie swoje życie". "Z Chrystusa, jak ze źródła wypływa w Kościele posługa pasterska, czyli łaska przewodzenia i czuwania nad stadem" - wskazał.

"Niech Pan Bóg wraz z urzędem udzieli tobie wystarczających łask do jego udźwignięcia. Niech Maryja, Matka Pocieszenia, która od dziecka patronowała twojej drodze, a teraz znalazła się w twoim biskupim zawołaniu, będzie dla ciebie mistrzynią w słuchaniu i w gotowości wypełniania Słowa Bożego (…) a jej matczyna obecność niech będzie podporą twojego życia duchowego" - podkreślił metropolita poznański zwracając się do nowo wyświęconego biskupa.

"Maryjo, Matko Pocieszenia, która w tych miesiącach nawiedzasz naszą diecezję w Jasnogórskim wizerunku i patronujesz naszemu biskupowi w Górce Duchownej, wspieraj i strzeż apostolską misję biskupa Jana" - dodał.

Nowo wyświęcony biskup pomocniczy archidiecezji poznańskiej Jan Glapiak podziękował wszystkim zgromadzonym na niedzielnej liturgii, a także papieżowi Franciszkowi za powierzenie mu posługi biskupiej, oraz metropolicie poznańskiemu abp Stanisławowi Gądeckiemu za zaufanie, jakim go obdarzył i zapewnił go o swojej pomocy. Za dar życia nowy biskup podziękował również swoim rodzicom; śp. ojcu, oraz matce, którą ucałował po zakończonej liturgii, i której przekazał bukiet kwiatów.

"Wszystkich was bardzo proszę, módlcie się za mnie, abym dobrze wypełnił powierzoną mi posługę biskupią" - poprosił.

Nawiązując do swojego herbu biskupiego wskazał, że znajduje się w nim krzyż i lilia. Jak mówił, "krzyż, ponieważ zbawienie przyszło właśnie przez krzyż. Lilia zaś jest symbolem najpiękniejszej z niewiast - Maryi, która stała pod krzyżem swego syna. Obok niej był św. Jan, mój patron. To do niego Pan Jezus skierował słowa +Oto Matka twoja+, wskazując na Maryję. Słowa te +Ecce Mater tua+ wybrałem jako moje biskupie zawołanie".

Przypomniał, że od małego związany jest z Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Górce Duchownej i wskazał, że od dziecka starał się trwać przy Maryi jak św. Jan. "Dalej pragnę to czynić i tego uczyć innych - bo Maryja nikogo nie zatrzymuje przy sobie, ale zawsze prowadzi do Jezusa, do swego syna, a naszego Zbawiciela. Ona będzie mi pomagać w prowadzeniu powierzonego mi ludu do Boga" - podkreślił.

Jan Glapiak urodził się 26 grudnia 1959 r. w Lesznie (Wielkopolskie). W latach 1978-1984 studiował w Arcybiskupim Seminarium Duchownym i na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu.

24 maja 1984 r. z rąk arcybiskupa Jerzego Stroby przyjął święcenia kapłańskie w katedrze poznańskiej. Był wikariuszem w Wieleniu n. Notecią i w parafii pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Poznaniu. W latach 1989-1993 odbył studia specjalistyczne z prawa kanonicznego na Uniwersytecie Nawarry w Pampelunie, uzyskując stopień naukowy doktora.

Po powrocie ze studiów ks. dr Jan Glapiak był wicedyrektorem Księgarni Świętego Wojciecha (1993-1995), ojcem duchownym w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu (1995-1996), a następnie - w latach 1996-2002 - kanclerzem Kurii Metropolitalnej w Poznaniu. Był także rzecznikiem prasowym Kurii.

Jak podano na stronie poznańskiej kurii, od 2002 r. ks. Glapiak był przewodniczącym referatu prawnego, dyscypliny sakramentów i sakramentaliów Kurii Metropolitalnej. Pełni funkcję Delegata Biskupa ds. ochrony dzieci i młodzieży. W 2001 r. został mianowany kanonikiem honorowym Kapituły Kolegiackiej, a w 2010 r. - kanonikiem gremialnym Kapituły Metropolitalnej w Poznaniu.

Ks. dr Jan Glapiak jest ponadto autorem publikacji "Sakramenty i inne ważne sprawy", "Praktyczny przewodnik po przepisach prawa kanonicznego", a także przewodnika po sanktuarium w Górce Duchownej i książek o tematyce różańcowej.