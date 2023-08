Poznań: Magistrat apeluje, by w czasie upałów nie zapominać o zwierzętach

Wakacje to czas wysokich temperatur. Upały doskwierają nie tylko ludziom, warto pamiętać także o zwierzętach, bo one również odczuwają negatywne skutki gorąca – podkreśla poznański magistrat.

Urząd Miasta Poznania przypomniał, że podstawą jest zapewnienie zwierzętom stałego dostępu do świeżej wody.

"Nie należy zbyt intensywnie się z nimi bawić. Warto także głaskać je mokrymi rękoma, co zapewni dodatkowe chłodzenie. Pod żadnym pozorem nie należy golić sierści, która jest ich naturalną barierą ochronną. Istotne jest także dopasowanie pory spaceru do temperatury panującej na zewnątrz" - podkreślił magistrat.

Wskazał, że nie należy spacerować i uprawiać sportu ze zwierzętami w szczytach temperatury. Podłoże w tych godzinach jest bardzo rozgrzane, co może być bolesne oraz szkodliwe dla zwierzęcia. Należy także zapewnić im źródła chłodu, takie jak cień, basen z wodą czy matę chłodzącą.

"Zwierzęta, podobnie jak ludzie, mogą doznać udaru cieplnego. Objawy charakteryzują się przede wszystkim: wysoką temperaturą; dyszeniem, łapczywym chwytaniem powietrza; suchością i przekrwieniem błon śluzowych; brakiem sił, zaburzeniem świadomości. W przypadku podejrzenia udaru u swojego pupila, należy udać się do weterynarza. Zaleca się także delikatne, stopniowe chłodzenie zwierzęcia, poprzez okłady lub lekkie spryskiwanie chłodną, ale nie zimną wodą" - zaznaczył magistrat.

Urząd Miasta Poznania zaapelował także, by zwracać uwagę na wolno żyjące zwierzęta, dla których można wystawić wodę na terenach zielonych, przed blokami czy w parkach.

"Zwierzęta w poznańskim schronisku także borykają się z wysokimi temperaturami. Zapewniony mają stały dostęp do świeżej wody oraz cienia. Ich boksy są zadaszone, istnieje także możliwość wyjścia na zewnątrz. Dodatkowo dostępne są dla nich baseny, w których pupile, wedle uznania, mogą się schłodzić i pobawić. Dużym problemem w okresie wakacyjnym często bywa porzucanie psów przed urlopami" - zaznaczył magistrat.

Katarzyna Frąckowiak z poznańskiego schroniska, cytowana w komunikacie magistratu, przyznała, że "obecnie, w okresie wakacyjnym, otrzymujemy niestety więcej telefonów z pytaniem o możliwość oddania zwierząt na wakacje".

"Podkreślam, że schronisko nie jest hotelem dla psów, nie przyjmujemy zwierząt właścicielskich +na przechowanie+" - dodała.

Magistrat wskazał, że odnotowywane są również przypadki porzucania psów lub pozostawiania ich przywiązanych do drzew. "Czyn ten jest przestępstwem, za które grozi kara pozbawienia wolności nawet do 5 lat lub grzywna do 100 tys. zł" - przypomniał magistrat.

Zaznaczył też, że za pozostawienie zwierzęcia w zamkniętym samochodzie grozi do 3 lat więzienia. "W przypadku zauważenia np. psa w rozgrzanym pojeździe, należy najpierw ocenić sytuację. Gdy po obserwacji nie pojawi się właściciel, należy podjąć działanie. Gdy szyba samochodu jest uchylona, można otworzyć drzwi. Natomiast gdy nie ma innej możliwości, działając w celu wyższej konieczności, dopuszczalne jest wybicie szyby. Należy także powiadomić o tej sytuacji policję lub inne służby porządkowe" - podkreślił Urząd Miasta Poznania.