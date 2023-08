Poznań: Na liście KO do Sejmu sporo zmian, dotychczasowi posłowie będą kandydować do Senatu

Na poznańskiej liście KO do Sejmu sporo zmian i niespodzianek. Dotychczasowi posłowie Rafał Grupiński i Waldy Dzikowski będą kandydować do Senatu. „Chcemy naszą reprezentację w Sejmie nieco odświeżyć” – powiedział PAP Grupiński. Jak dodał, liczy, że w Poznaniu PO zdobędzie przynajmniej 6 mandatów.

W środę odbyło się w Warszawie posiedzenie Rady Krajowej PO, na którym zatwierdzono listy wyborcze Koalicji Obywatelskiej do Sejmu i kandydatów do Senatu.

Poznańską listę KO w wyborach do Sejmu otwiera lider Nowoczesnej Adam Szłapka. Na drugim miejscu znalazła się była wiceprezydent Poznania Katarzyna Kierzek-Koperska, wcześniej związana z Nowoczesną. Trzecie miejsce przypadło dotychczasowemu senatorowi Marcinowi Bosackiemu, zaś czwarte - dotychczasowej senator Jadwidze Rotnickiej.

Senator PO Jadwiga Rotnicka, obecna w Senacie VII, VIII, IX i X kadencji, jeszcze niedawno walczyła i "broniła" swojego okręgu przed Romanem Giertychem, który planował wystartować do Senatu w ramach paktu senackiego. W rozmowie z PAP zapewniała, że zamierza ponownie ubiegać się o mandat senatorski.

W środę - po oficjalnym zaprezentowaniu list KO do Sejmu i kandydatów do Senatu - pytana przez PAP, co wpłynęło na jej decyzję o kandydowaniu do Sejmu powiedziała, że "nadal trochę żałuję, bo nie spodziewała się, było to trochę zaskoczenie". Jak jednak dodała, ponieważ nie planuje jeszcze przechodzić na "polityczną emeryturę", przyjęła propozycję kandydowania do Sejmu.

"Tam też można pracować, aczkolwiek nieco inaczej. Zobaczymy jak się losy dalej potoczą. W polityce tak bywa, że różne interesy - ale to słowo +interesy+ bez tego pejoratywnego znaczenia - grają rolę. Przydam się w Sejmie też, jeżeli oczywiście zostanę wybrana" - powiedziała PAP senator.

Pytana, czy czwarte miejsce na poznańskiej liście do Sejmu jest dla niej zadowalające podkreśliła, że "jeżeli człowiek ma jakiś szacunek wśród wyborców, to czasami nie ma znaczenia, na którym miejscu jest". "Liczyłabym, że za moje długoletnie sprawowanie funkcji senatora mogłabym mieć miejsce wyższe, ale nie wiem jakie są kryteria takiego stawiania kandydatów" - dodała Rotnicka.

Z okręgu obejmującego powiat poznański, z którego dotychczas wybierana była Rotnicka, wystartuje teraz poseł Waldy Dzikowski. Mandat poselski na senatorski chce zmienić także poseł i szef struktur PO w Wielkopolsce Rafał Grupiński. Wystartuje on z okręgu obejmujące miasto Poznań, czyli z okręgu, z którego w poprzednich wyborach wybrano senatora Marcina Bosackiego.

Grupiński w rozmowie z PAP przyznał, że "w trakcie spotkań i narad w regionie uznaliśmy, że musimy zrobić jakieś ruchy, które dadzą szanse nowym twarzom, nowym ludziom do Sejmu". "Razem z posłem Waldym Dzikowskim zdecydowaliśmy, że wystartujemy do Senatu" - dodał.

"To jest też taki ruch, który ma naszą reprezentację +platformianą+ w Sejmie nieco odświeżyć, a z drugiej strony też dać nam możliwość pracy w tej chwili w izbie wyższej" - zaznaczył Grupiński.

Jak dodał, poznańska lista do Sejmu jest mocna. "Mam wielką nadzieję, że zwiększymy swój stan posiadania w Poznaniu o przynajmniej jeden mandat, a więc, że zdobędziemy sześć mandatów - taki jest cel" - oświadczył.

"Jak zdecydują poznanianki i poznaniacy zobaczymy oczywiście 15 października, ale cel mamy taki żeby zwiększyć stan posiadania w Poznaniu. Nie jest to myślę cel odległy, jeśli tylko cała lista dobrze popracuje na wynik" - powiedział Grupiński.

Na kolejnych miejscach na liście KO znalazł się m.in. szef PO w Poznaniu Bartosz Zawieja (miejsce 5.), poseł Franciszek Sterczewski (miejsce 10.), czy obecny przewodniczący Rady Miasta Poznania Grzegorz Ganowicz (miejsce 20.). Na liście znaleźli się także m.in. obecni radni Rady Miasta Poznania i Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

W poprzednich wyborach parlamentarnych mandat poselski z okręgu wyborczego nr 39 (Poznań) uzyskało pięcioro kandydatów KO: Waldy Dzikowski, Rafał Grupiński, Joanna Jaśkowiak, Franciszek Sterczewski oraz Adam Szłapka.

Trzy mandaty przypadły PiS, uzyskali je: Jadwiga Emilewicz, Bartłomiej Wróblewski i Szymon Szynkowski vel Sęk. Dwa mandaty zdobyła Lewica - posłankami zostały Katarzyna Kretkowska i Katarzyna Ueberhan.