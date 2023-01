Poznań: Na Nowy Rok – kolejny Kalendarz Trzech Religii

"Na naszym fyrtlu. Chrześcijanie, żydzi, muzułmanie razem" - to publikacja, której celem jest lepsze wzajemne poznanie się ludzi różnych wyznań oraz kultur. Po raz szósty poznańscy przedstawiciele trzech religii stworzyli wspólny kalendarz, a druk sfinansowało Miasto Poznań.

"Poprzez Kalendarz Trzech Religii już od kilku lat staramy się pokazywać, że Poznań to miasto otwarte, którego mieszkańcy tworzą wspólnotę opartą o tolerancję, wzajemny szacunek i poszanowanie godności człowieka. Mam nadzieję, że kalendarz - podobnie jak w poprzednich latach - stanie się mostem do budowy dialogu, którego podstawą będą te wartości" - podkreślił zastępca prezydenta Poznania Jędrzej Solarski.

"Na naszym fyrtlu. Chrześcijanie, żydzi, muzułmanie razem" jest efektem szeregu spotkań dr. Youssefa Chadida, imama lokalnej wspólnoty muzułmańskiej, a także muftiego muzułmanów w kraju, przedstawiciela gminy żydowskiej w Poznaniu i dr. hab. Marcina Wrzosa, księdza misjonarza oblata. To wyjątkowa publikacja, której celem jest ukazanie różnorodności i możliwości pokojowego życia obok siebie wyznawców różnych religii. Pierwszy poznański Kalendarz Trzech Religii ukazał się sześć lat temu, a inspiracją do niego była podobna inicjatywa z Katowic.

W tym roku poznański kalendarz zatytułowano "Godność człowieka". Pomysłodawcy - jak wskazano - chcieli zaakcentować, że każdy człowiek, bez względu na to, kim jest, co posiada, w kogo lub co wierzy, jakie ma przekonania, jest wartościowy i ma swoją godność.

"W mieście ważne są: komunikacja, kanalizacja, wodociągi, sieć elektryczna i internetowa, kultura, sport, tereny rekreacyjne, budynki. Bardzo dobrze, że te wszystkie elementy są, ale bez człowieka, bez tworzenia wspólnoty mieszkańców, nie będą one w pełni realizowały zadań, do których są przeznaczone. Ważny jest człowiek. Każdy. Każdy z nas ma swoją godność i współtworzy wspólnotę miasta Poznania. Każdy z nas powinien być wysłuchany i doceniony, bez względu na to, co może nas różnić" - napisali we wstępie twórcy publikacji.

Karty kalendarza są podzielone na trzy części, każda oparta jest na innej rachubie czasowej. Jak wskazali twórcy, poza kalendarium gregoriańskim jest w nim też kalendarz muzułmański, datowany od podróży Mahometa z Mekki do Medyny oraz żydowski, liczony od powstania świata. Publikacja zawiera też najważniejsze święta trzech religii, wyszczególnia dni modlitwy - niedziela, szabat, dzień zgromadzenia - i nazwy poszczególnych miesięcy. W części dotyczącej chrześcijan pojawiają się święta nie tylko katolików, ale również prawosławnych, protestantów i starokatolików.

Kalendarz jest bezpłatny. Do dystrybucji trafiło 4300 sztuk. Publikacje można odbierać od końca grudnia w synagodze (ul. Stawna 10), meczecie (ul. Biedrzyckiego 13), Domu Misyjnym Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej (ul. Ostatnia 14), oraz w Centrum Informacji Kulturalnej (ul. Ratajczaka 44), a także punkcie Informacji Turystycznej (Stary Rynek 59/60) lub online za pośrednictwem strony: www.misyjne.pl.

Kalendarz trafi także do centrów dialogu w Oświęcimiu, Gdańsku i Warszawie. Projekt został sfinansowany z budżetu Miasta Poznania.