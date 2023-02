Poznań: Nie będzie przeprowadzki Oddziału Klinicznego Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych

Władze poznańskiego uniwersytetu medycznego zrezygnowały z reorganizacji i przeniesienia Oddziału Klinicznego Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych, mieszczącego się w szpitalu przy ul. Przybyszewskiego. Przeprowadzce kliniki sprzeciwiali się jej lekarze.

Na przełomie roku lokalne media podały, że mieszcząca się w szpitalu uniwersyteckim przy ul. Przybyszewskiego w Poznaniu, lecząca malarię, dengę czy śpiączkę afrykańską klinika ma zostać przekształcona w pracownię i zostanie przeniesiona do Szpitala Miejskiego im. Strusia. Sprzeciwiający się zmianom lekarze z kliniki z prośbą o interwencję zwrócili się m.in. do lokalnych parlamentarzystów.

Władze Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (UMP) i dyrekcja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Poznaniu w wydanym w połowie stycznia oświadczeniu podkreśliły, że Oddział Kliniczny Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych czeka reorganizacja, a nie likwidacja.

"Jednostka ta zostaje przekształcona w pracownię i włączona w struktury kliniki zajmującej się leczeniem chorób zakaźnych. Jej planowana nazwa to: Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych, Tropikalnych, Hepatologii i Nabytych Niedoborów Odporności. Klinika Chorób Zakaźnych, która docelowo ma przejąć leczenie pacjentów z chorobami pasożytniczymi i tropikalnymi, ma doskonałe warunki lokalowe w odrębnym budynku w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im. J. Strusia w Poznaniu" - podano w oświadczeniu.

Władze uczelni i szpitala poinformowały wówczas, że decyzja o konsolidacji klinik "została podjęta, mając na względzie przede wszystkim zapewnienie jak najlepszej opieki medycznej nad pacjentami". Obecnie Oddział Kliniczny Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych mieści się na poddaszu budynku szpitala przy ul. Przybyszewskiego i nie ma możliwości dostosowania go do wielu przepisów prawa.

We wtorek rzecznik prasowy uczelni prof. dr hab. Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz poinformowała PAP, że władze UMP i Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego, po konsultacji z ministrem zdrowia podjęły decyzję o pozostawieniu w dotychczasowej lokalizacji Oddziału Klinicznego Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych wraz z poradnią.

"Oznacza to, że usługowa działalność medyczna kontynuowana będzie w niezmienionej formie w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Poznaniu przy ul. Przybyszewskiego 49, z zapewnieniem dotychczasowej struktury łóżek. Nie ulegnie zmianie dostępność do świadczeń, a wszyscy pacjenci zachowają miejsce diagnostyki i leczenia" - zapewniła rzeczniczka.

Dodała, że władze uczelni zdają sobie sprawę z "fatalnych warunków lokalowych oddziału mieszczącego się na poddaszu", co miało być jedną z głównych przesłanek do przeniesienia jednostki do lokalizacji przy Klinice Chorób Zakaźnych Szpitala przy ul. Szwajcarskiej.

"Jednakże z racji na oczekiwania pacjentów, dotyczące kontynuacji leczenia w szpitalu przy ul. Przybyszewskiego, chcemy uszanować ich przyzwyczajenia i zapewnić ciągłość realizacji świadczeń mimo coraz skromniejszego zespołu lekarskiego. Jednocześnie podejmiemy starania, by oddział ten zyskał nową lokalizację w obrębie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego" - zapewniła Zozulińska-Ziółkiewicz.

Wskazała, że po zakończeniu pierwszego etapu budowy Centralnego Zintegrowanego Szpitala Klinicznego (CZSK) i przeniesieniu do niego oddziałów zabiegowych, Oddział Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych zostanie przeniesiony z poddasza do zwolnionych części szpitala przy ul. Przybyszewskiego.

"Tym samym chcielibyśmy zaoferować lepsze warunki pobytu pacjentów. Ponadto, w przypadku otrzymania środków na II etap budowy CZSK, który obejmuje realizację budynków dla oddziałów o profilu niezabiegowym, zaplanujemy tam - zgodnie z pierwotnymi założeniami - docelową lokalizację Oddziału Klinicznego Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych, z zapewnieniem możliwości izolacji pacjentów. Niezakłócona będzie także realizacja działalności naukowej i dydaktycznej, która zgodnie z decyzją Senatu UMP prowadzona będzie w ramach powołanej Pracowni Chorób Tropikalnych" - opisała Zozulińska-Ziółkiewicz.

Rzeczniczka wyraziła nadzieję, że przyjęte rozwiązanie, które "jest wyrazem wyczulenia na głosy środowiska pacjentów i troski o ich dobro", zapewni jak najlepszą opiekę diagnostyczną i leczniczą w Oddziale Klinicznym Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych.