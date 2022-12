Poznań: Nie strzelaj w Sylwestra; apel schroniska i władz miasta

Schronisko dla zwierząt w Poznaniu apeluje, aby powstrzymać się od strzelania fajerwerkami. Poznański magistrat przypomina też, że huki petard bywają niebezpieczne dla zwierząt. Właściciele wrażliwych czworonogów, mogą spędzić sylwestra ze swoimi pupilami także w schronie.

Poznański magistrat i schronisko dla zwierząt w Poznaniu przypominają, że okresie sylwestrowo-noworocznym właściciele zwierząt powinni otoczyć je szczególnym wsparciem oraz wyrozumiałością. Należy też zachowywać się spokojnie, aby nerwowość nie udzielała się pupilom.

"Przed sylwestrem należy zaopatrzyć swoje psy w adresatki oraz upewnić się, że chipy są zarejestrowane i posiadają poprawne dane. Każdy wybuch może spowodować spłoszenie zwierzęcia, jego wyswobodzenie się z obroży, szelek i ucieczkę. Odpowiednie przygotowanie pomoże w szybszym ustaleniu właściciela i powrocie pupila do domu. Na dłuższy spacer warto wyjść z psem przed popołudniem, z daleka od huków - do lasu czy na obrzeża miasta" - wskazał magistrat.

Dodał, że w domu dobrze jest włączyć muzykę, telewizor, aby zmniejszyć hałasy dochodzące z zewnątrz. "Warto również zasłonić rolety, zasłony, aby nie dochodziły światła fajerwerków. Można otworzyć szafę, aby kot mógł się schować. W ten jeden dzień warto zaakceptować każde miejsce, kryjówkę - nawet tą zakazaną - aby psy, koty, króliki i inne zwierzęta czuły się bezpiecznie w domu. Można także zgłosić się do lekarza weterynarii po specjalne lekarstwa dla pupila" - podano.

Magistrat poinformował także, że pracownicy schroniska zobowiązują się również do niezwłocznego publikowania informacji o wszystkich przywiezionych w tym okresie zwierzętach m.in. na portalach społecznościowych.

"Wszystkie osoby, którym zależy na uniknięciu hałasu sylwestrowego, mogę spędzić czas w schronie przy Babimojskiej 9. W czasie największej kanonady słychać tam zaledwie przytłumione tąpnięcia. Przez większość czasu nie słychać kompletnie nic" - podał magistrat.

Do dyspozycji w schronie jest m.in. szereg sal, stanowisko do zaparzania kawy i herbaty, prąd, w niektórych pomieszczeniach jest także zasięg sieci komórkowych. Na miejscu jest również piekarnik, planszówki i zestawy do robienia rękodzieła.

Jak podają organizatorzy, udział w "Cichym Sylwestrze w schronie" jest darmowy, jednak wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie. Szczegóły dotyczące wydarzenia można znaleźć m.in. na profilu Grunwaldzki Park Społeczny w mediach społecznościowych.