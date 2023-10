Poznań: Niemiecki polityk w b. obozie koncentracyjnym: separacja Europy to wynik wojny z winy Niemiec

Wprawdzie dzisiaj świętujemy Dzień Jedności Niemiec, ale separacja Europy była wynikiem II wojny światowej, która była winą Niemiec – powiedział we wtorek w b. niemieckim obozie koncentracyjnym w Poznaniu Dietmar Nietan, koordynator rządu federalnego Niemiec ds. polsko-niemieckiej współpracy międzyspołecznej i transgranicznej.

Konzentrationslager Posen utworzono 10 października 1939 r. Obóz w Forcie VII był największym w Wielkopolsce ośrodkiem eksterminacji polskich elit. Tam też po raz pierwszy zastosowano komory gazowe do uśmiercania ludności cywilnej. Według szacunków, w Forcie VII zginęło ok. 20 tys. osób.

Na terenie b. niemieckiego obozu koncentracyjnego niemiecki polityk, w towarzystwie ministra ds. UE Szymona Szynkowskiego vel Sęk, złożył kwiaty pod ścianą śmierci. Wcześniej zwiedził teren muzeum.

"Dziękuję panu ministrowi, że w ten dzień mogę zobaczyć miejsce niemieckiej zbrodni. Wprawdzie dzisiaj świętujemy Dzień Jedności Niemiec, ale separacja Europy była wynikiem II wojny światowej, która była winą Niemiec" - powiedział Dieter Nietan.

"Wielu ludzi w wyniku tej wojny musiało żyć za żelazną kurtyną - na wschodzie Europy, a nie na zachodzie. Chciałbym podziękować za to, że Polacy, jak i wiele innych narodów, które cierpiały na skutek niemieckich zbrodni, walczyli o wolność w Europie. Z czasem też umożliwili, żeby Niemcy się zjednoczyły. Nigdy o tym nie zapomnę" - dodał.

Dzień Jedności Niemiec to święto państwowe upamiętniające zjednoczenie Niemiec w 1990. 3 października tego roku kraje związkowe tworzące dawną Niemiecką Republikę Demokratyczną oficjalnie weszły w skład Republiki Federalnej Niemiec.

Po zwiedzaniu terenu byłego obozu koncentracyjnego poruszony polityk nie chciał się wypowiadać dla mediów.

"Pełnomocnik do spraw relacji polsko-niemieckich to był wyraźnie poruszony tym osobistym doświadczeniem wizyty w tym miejscu. On miał się tutaj pojawić kilka lat temu, jako wiceszef polsko-niemieckiej grupy parlamentarnej. Wówczas jego przyjazd nie doszedł do skutku. Powtarzał mi jednak przy różnych okazjach, że to jest ważne miejsce i chce przyjechać tutaj w szczególnej dacie - właśnie w święto narodowe Niemiec" - powiedział dziennikarzom minister ds. UE.

Jak dodał, niemiecki polityk wybrał datę 3. października "żeby wymownie pokazać, że Niemcy poczuwają się do odpowiedzialności za zbrodnie II wojny światowej. Zresztą tutaj mówił, że ma świadomość nie tylko ciężaru tych zbrodni i odpowiedzialności, która nigdy nie wygaśnie, ale także odpowiedzialności za późniejszy podział Europy i tego, że Polska znalazła się po wschodniej stronie żelaznej kurtyny" - dodał Szymon Szynkowski vel Sęk.

Fort VII jest częścią XIX-wiecznych fortyfikacji Poznania. Po zajęciu we wrześniu 1939 r. miasta przez wojska niemieckie, 10 października utworzono w nim obóz koncentracyjny Konzentrationslager Posen. Niemcy nazywali go "obozem krwawej zemsty". Fort VII był też wykorzystywany jako ośrodek szkoleniowy dla przyszłych kadr innych obozów koncentracyjnych.

Oficjalna nazwa obozu była później zmieniana dwukrotnie, nie miało to jednak wpływu na sytuację jego więźniów. Osadzeni przebywali w nim do czasu decyzji gestapo, co do ich dalszego losu: oddania pod sąd, wywózki do obozu koncentracyjnego bądź stracenia na miejscu.

Pierwszymi więźniami Fortu VII byli powstańcy wielkopolscy i śląscy, członkowie polskich organizacji politycznych i społecznych, urzędnicy, nauczyciele i profesorowie wyższych uczelni, księża, przedstawiciele wolnych zawodów, kupcy i przemysłowcy, ziemianie. Niemal wszyscy zginęli w masowych egzekucjach.

W październiku 1939 r., krótko po otwarciu Konzentrationslager Posen, Niemcy uruchomili w jednej z remiz artyleryjskich Fortu VII testową komorę gazową, w której stosowano przywożony w butlach tlenek węgla. Ofiarami testów było kilkuset pacjentów Zakładu Psychiatrycznego w Owińskach i Oddziału Psychiatrycznego Kliniki Neurologiczno-Psychiatrycznej Uniwersytetu Poznańskiego.

Muzeum Martyrologii Wielkopolan - Fort VII jest oddziałem Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości w Poznaniu.