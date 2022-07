Poznań: Nowy elektryczny radiowóz podarowany przez Eneę

Fundacja Enea przekazała w środę poznańskiej policji samochód z napędem elektrycznym. Nowy radiowóz, przy w pełni naładowanych akumulatorach, jest w stanie przejechać blisko 330 km – poinformowało biuro prasowe Grupy Enea.

W komunikacie spółki podano, że Fundacja Enea przekaże policji łącznie pięć nowych samochodów elektrycznych. Pierwsze auto w środę trafiło do Komisariatu Policji Poznań - Grunwald, a kolejne otrzymają komendy z Wałcza i Gryfina (woj. zachodniopomorskie) oraz Tucholi i Strzelna (woj. kujawsko-pomorskie).

Jak wskazano podarowane przez Fundację Enea samochody elektryczne są nieoznakowane i będą służyły jako pojazdy wsparcia operacyjnego. "E-Corsy są wyposażone w baterię o pojemności 50 kWh, silniki rozwijają moc 136 KM. Na pełnym naładowaniu akumulatorów auta są w stanie pokonać blisko 330 km, a zużycie energii w cyklu mieszanym wynosi 16,8 kWh/100 km" - podano.

Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu nadinsp. Piotr Mąka zaznaczył, że elektromobilność jest jednym z ważnych dla kierownictwa formacji kierunków rozwoju.

"W naszej pracy pojazdy są jednym z podstawowych narzędzi wykorzystywanych do tego, żeby szybko i skutecznie działać. Radiowozy z napędem elektrycznym to także czystsze powietrze w centrach dużych miast. Jestem wdzięczny Fundacji Enea, że przekazała poznańskim policjantom samochód elektryczny. To ważny gest także dla mieszkańców naszego miasta, ich komfortu i bezpieczeństwa" - podkreślił Mąka.

Jak podano w komunikacie nieodpłatne przekazanie policji samochodów elektrycznych przez Fundację Enea jest elementem promowania celów zrównoważonego rozwoju.

Prezes Enei S.A. Paweł Majewski podkreślił, że firma od wielu lat wspiera inicjatywy społeczne, "których celem jest budowanie poczucia odpowiedzialności za środowisko, dbanie o bezpieczeństwo wspólnot lokalnych i edukacja w kluczowych dla rozwoju społecznego obszarach".

"Jesteśmy firmą odpowiedzialną społecznie, dlatego każde działanie zmierzające do poprawy jakości życia lokalnej społeczności, a także wspierające instytucje zaufania publicznego, do których należy właśnie policja, jest dla nas niezwykle istotne" - zaznaczył Majewski.