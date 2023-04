Poznań: Nowy sprzęt dla Wielkopolskiego Centrum Onkologii

25 mln zł na zakup pozytonowego tomografu komputerowego i akceleratora do radioterapii dla ośrodka w Kaliszu otrzyma Wielkopolskie Centrum Onkologii (WCO) w ramach programów Narodowej Strategii Onkologicznej.

Wielkopolskie Centrum Onkologii poinformowało w komunikacie prasowym, że zakup akceleratora do radioterapii i pozytonowego tomografu komputerowego (PET) wpisują się w filary rozwoju WCO w Poznaniu i ośrodków zamiejscowych, zapewniając pacjentom dostęp do specjalistycznego leczenia onkologicznego.

"Jako lider w leczeniu pacjentów onkologicznych w województwie prowadzimy długofalową politykę zwiększania dostępności do leczenia dla pacjentów. Nasze działania ukierunkowane są na rozwój ośrodków zamiejscowych, aby pacjenci mieli szybszy dostęp do wysokiej jakości leczenia onkologicznego w pobliżu miejsca swojego zamieszkania" - podkreślił dyrektor WCO prof. dr hab. Julian Malicki.

Zakup PET pozwoli na rozszerzenie zakresu badań diagnostycznych w onkologii.

"Ma to szczególne znaczenie, gdy nieznane jest ognisko początkowe procesu nowotworowego. PET wykorzystuje inny mechanizm gromadzenia informacji o procesach w organizmie niż tomografia komputerowa i rezonans magnetyczny. Pozwala to tym samym na pozyskanie dodatkowych informacji, umożliwiających wykrycie choroby nowotworowej i ocenę jej dynamiki i zaawansowania. Oznacza to także możliwość doboru najbardziej skutecznej strategii leczenia" - powiedział kierownik Zakładu Medycyny Nuklearnej w WCO w Poznaniu prof. Witold Cholewiński.

Nowy aparat zastąpi obecnie używane 13-letnie urządzenie. Dofinasowanie Ministerstwa Zdrowia to 15 mln zł.

Akcelerator do radioterapii zostanie zlokalizowany w ośrodku WCO w Kaliszu. Zakup aparatu umożliwi utrzymanie najwyższych standardów leczenia pacjentów w regionie. Obecnie kaliski ośrodek leczy przy pomocy radioterapii ponad 600 pacjentów rocznie.

"Chcemy, aby metody leczenia dostępne w Kaliszu były tej samej jakości co w innych tego typu jednostkach. Ośrodek cały czas rozszerza swoją ofertę terapeutyczną, która wymaga uzupełnienia o sprzęt spełniający aktualne standardy leczenia. W filii WCO w Kaliszu uruchomiono pełną diagnostykę wstępną w raku piersi, w Pile, kolejnym ośrodku WCO, obecnie prowadzone są prace związane z wymianą i uruchomieniem akceleratora pozyskanego w ubiegłorocznej edycji konkursu Ministerstwa Zdrowia" - powiedział kierownik Ośrodka Radioterapii WCO w Kaliszu prof. Dariusz Kowalczyk.

Narodowa Strategia Onkologiczna (NSO) to wieloletni program, którego celem jest zwiększenie liczby osób przeżywających pięć lat od zakończenia terapii onkologicznej oraz zmniejszenie zapadalności na choroby nowotworowe. Poprawić ma się również jakość życia pacjentów w trakcie leczenia onkologicznego i po jego zakończeniu.