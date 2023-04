Poznań: Obchody 770-lecia lokacji miasta - wielki tort dla mieszkańców

Tłumy mieszkańców uczestniczyły w niedzielne popołudnie w centrum Poznania w obchodach 770-leia lokacji miasta. Głównym punkiem uroczystości urodzinowych był przemarsz korowodu przed gmach magistratu. Dla mieszkańców przygotowano ważący 770 kg tort.

Za datę wydania dokumentu lokacyjnego przez książąt wielkopolskich Przemysła I oraz Bolesława Pobożnego uznaje się 23 kwietnia 1253 roku. Z okazji urodzin miasta w niedzielne popołudnie, sprzed Bramy Poznania na poznańskiej Śródce wyruszył korowód, który około godz. 15 dotarł na plac Kolegiacki.

W pochodzie wzięły udział m.in. grupy teatralne oraz młodzież z poznańskich szkół. Paradę prowadziła - w rydwanie i w towarzystwie Pegazów - postać symbolizującą rzekę Wartę. W czasie przemarszu uczestnicy odegrali inscenizacje nawiązujące do historii miasta.

Po dotarciu na pl. Kolegiacki, przed dzisiejszy gmach Urzędu Miasta Poznania, aktor odgrywający rolę Tomasza z Gubina, pierwszego wójta Poznania, przekazał prezydentowi miasta Jackowi Jaśkowiakowi berło, jako "symboliczny róg obfitości".

Jaśkowiak podziękował obecnym za przybycie na urodziny miasta. Prezydent podkreślił, że 770 lat temu Poznań mierzył 21 ha, czyli miał 10-krotnie większą powierzchnię niż Stary Rynek. Samorządowiec nawiązał do trwającej przebudowy ścisłego centrum miasta. "Na to 770-lecie staramy się pokazać, że dbamy o to nasze dziedzictwo, i właściwie zrobiliśmy taki kapitalny remont Poznania. Chciałem państwu serdecznie podziękować, że państwo to wytrzymali" - powiedział.

Samorządowiec zaznaczył, że "Poznań to mieszkańcy" i to dzięki nim stolica Wielkopolski zmieniała się przez 770 lat.

Po przemówieniu Jaśkowiak zaprosił zebranych do skosztowania - ważącego według informacji podanych przez magistrat 770 kg - tortu urodzinowego o smaku migdałowym.

Ponieważ tak dużego ciasta nie można było przygotować w całości do wykonania tortu cukiernicy przygotowali 117 mniejszych blach wypieków. Według informacji podanych przez magistrat do przygotowania ciasta zużyto: 130 kg mąki poznańskiej, 185 kg jajek i ok. 60 kg cukru oraz blisko pół tony śmietanki-kremówki. Wypiek ozdobiono rogalami świętomarcińskimi i falami mającymi nawiązywać do rzeki Warty.

Poznański magistrat przypomniał, że już w 1231 r. prawa miejskie miała mieć Śródka, osada targowa położona na prawym brzegu Warty i Cybiny. Okazało się jednak, że lepszy potencjał do rozwoju był na lewym brzegu Warty; zwieńczeniem procesu kształtowania miasta po tej stronie rzeki była lokacja na prawie magdeburskim w 1253 r.

Poznań uzyskał samorząd i niezależność sądowniczą. Przywilej lokacyjny Poznania określił też prawa i obowiązki mieszczan poznańskich oraz uprawnienia zarządcy. Pierwszym dziedzicznym wójtem miasta był Tomasz z Gubina.

"Lokacja Poznania okazała się wielkim sukcesem. Miasto miało powierzchnię ok. 21 ha i było jednym z większych w tej części Europy, porównywalnym z Krakowem czy Wrocławiem" - podkreślił poznański magistrat.

W 2003 r. Poznań hucznie świętował 750. rocznicę nadania praw miejskich. Przez miasto przeszła Wielka Parada Lokacyjna. Oglądający ją podziwiali ruchome platformy, na których przedstawiono średniowieczny gród, ratusz i kamieniczki starówki, cechy rzemieślnicze, powstanie wielkopolskie, Międzynarodowe Targi Poznańskie.

Była też platforma Unii Europejskiej - Polska była wówczas w czasie przygotowań do przystąpienia do UE. Między platformami prezentowały się zespoły artystyczne, orkiestry, szczudlarze, przebierańcy, zabytkowe pojazdy i zaprzęgi konne.

Parada została zakończona na Starym Rynku inscenizacją nadania aktu lokacji oraz odśpiewaniem przez kilka tysięcy osób "Pieśni o Poznaniu" autorstwa Krzesimira Dębskiego i Juliusza Kubla. Wcześniej na placu Mickiewicza wariację na temat "Pieśni o Poznaniu" wykonał 700-osobowy chór. W powietrze uleciało 5 tys. balonów, salwę armatnią oddały bractwa kurkowe.

W 2013 roku miasto zrezygnowało z organizacji uroczystości jubileuszowych.