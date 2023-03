Poznań: Od soboty w CK Zamek wystawa „Nie to niebo”

Astronomia i fenomen rozgwieżdżonego nieba stanowią punkt wyjścia do opowieści przedstawionej na wystawie „Nie to niebo”, którą od soboty oglądać można w poznańskim CK Zamek. Ekspozycja, która stanowi „kosmiczną encyklopedię”, ma inspirować do odkrywania wszechświata.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Jak podkreślają twórcy wystawy, niebo - to nic innego jak błękitny kolor warstwy atmosfery, ponad którą rozciąga się pustka międzyplanetarna, a zaledwie 100 km ponad powierzchnią Ziemi przebiega umowna granica między ziemską atmosferą a przestrzenią kosmiczną, której obszar wykracza daleko poza naszą wyobraźnię.

"Gwiazdy widoczne na nieboskłonie to obraz światła podróżującego do nas z dalekich zakątków kosmosu z prędkością 300 tysięcy km/s. Spektakl, który widzimy nad naszymi głowami, to tak naprawdę wydarzenia z odległej przeszłości, które docierają do nas z ogromnym opóźnieniem. Światło z najbliższej w stosunku do naszego Układu Słonecznego gwiazdy (Proxima Centauri) potrzebuje ponad 4 lat by dotrzeć do Ziemi. Oznacza to, że jeśli gwiazda ta w czasie rzeczywistym eksplodowałaby dzisiaj, blask wybuchu zobaczylibyśmy dopiero w 2027 roku. Wydarzenia widoczne na nocnym niebie są więc pomostem łączącym przeszłość, teraźniejszość i przyszłość" - wskazują twórcy ekspozycji.

Wystawę "Nie to niebo" można oglądać od soboty w Centrum Kultury Zamek. Na ekspozycji zaprezentowano filmy, zdjęcia i eksponaty oraz archiwa z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kuratorką ekspozycji jest Justyna Olszewska z OA UAM.

Olszewska zaznaczyła, że punktem wyjścia do opowieści przedstawionej na wystawie jest astronomia i fenomen rozgwieżdżonego nieba. Ekspozycja stanowi też "kosmiczną encyklopedię", która ma inspirować do odkrywania wszechświata.

"Pamiętam taką bardzo wzruszającą chwilę, kiedy jeden z profesorów na podsumowaniu roku, jednego z tych lat pandemii, które były też ciężki dla studentów, dla pracowników, zapytał się nas na koniec, czy pamiętamy moment, w którym zaczęliśmy interesować się kosmosem? Powiedział nam, że ten jego moment był wtedy, kiedy spojrzał przez stuletni teleskop znajdujący się w parku Obserwatorium na poznańskim Grunwaldzie i powiedział, że pamięta do dziś, jak jako kilkunastolatek spojrzał na Jowisza i na księżyc i powiedział, że nie widział nic piękniejszego w życiu - od tamtej chwili wiedział, że na pewno będzie chciał być naukowcem" - powiedziała Olszewska i zaznaczyła, że liczy, że odwiedzający wystawę, też odkryją to piękno wszechświata.

Dodała również, że wystawa "dotyka kosmosu" zarówno w tej sferze, z którą niebo kojarzy nam się na co dzień, jak i ze światem, który się kryje za murami wielu obserwatoriów naukowych. Jak mówiła, obecnie praca w obserwatorium astronomicznym wygląda inaczej, niż na starych ilustracjach, czy w filmach.

"Dobrym przykładem jest to, co studenci pierwszego roku myślą, idąc na astronomię. W Instytucie Obserwatorium Astronomicznym przyjmowanych jest ok. 50 studentów co roku, po czym po pierwszym miesiącu połowa z nich znika. Wszystkim chyba się wydaje, że będziemy codziennie patrzeć sobie przez teleskopy i oglądać właśnie te piękne obrazy, do których co jakiś czas naukowcy sobie wracają, bo jest to dość sentymentalne. Ale teraz współcześnie tak naprawdę praca astronoma polega na tym, że bardzo często siedzimy przy komputerze, bardzo często obrabiamy dane, piszemy programy, bo jesteśmy też programistami, ale oczywiście są też obserwatorzy" - mówiła.

Dyrektorka Centrum Kultury Zamek Anna Hryniewiecka podkreśliła, że "rzeczy niezwykłe, związane z eksplorowaniem kosmosu, z badaniem kosmosu dzieją się od dziesiątek lat i dzieją się teraz".

"Na tej wystawie będzie można zobaczyć, jak blisko można trafić do miejsc, w których odkrywany jest kosmos. Ta wystawa jest też ważna dlatego, że kultura nie jest dla nas tylko przestrzenią doświadczeń artystycznych, nie jest tylko miejscem doznawania emocji po oglądaniu dzieł sztuki, ale kultura jest także miejscem badania świata, doświadczania świata w jego bardzo wielu wymiarach. Jest miejscem dzielenia się doświadczeniami i emocjami właśnie podczas poznawania świata - i ta wystawa jest doskonałym przykładem takiego właśnie szerokiego myślenia o kulturze, który jest nam tutaj w Centrum Kultury Zamek bardzo bliski" - zaznaczyła.

Wystawie towarzyszyć będzie program edukacyjny, skierowany zarówno do szkół, rodzin z dziećmi, jak i seniorów. Zaplanowano m.in. zwiedzania z przewodnikiem, warsztaty, wykłady i spotkania.

Wystawę można zwiedzać także z audioprzewodnikiem, który przygotowany jest w wersji polskiej oraz angielskiej dla dorosłych oraz polskiej dla dzieci. W ramach dostępu do audioprzewodnika uczestnicy wystawy mogą również wysłuchać krótkiego słuchowiska, nagranego specjalnie do ekspozycji.

Ekspozycję prezentowaną w Sali Wystaw CK Zamek można będzie oglądać do 2 lipca.