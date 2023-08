Poznań: Od stycznia z usług w pakiecie "Viva Senior" skorzystano ponad 13 tys. razy

Bezpłatne przejazdy taksówką, pomoc złotej rączki, książki z biblioteki dostarczane do domów – to niektóre z propozycji, z których mogą korzystać poznańscy seniorzy. Od 1 stycznia do 11 sierpnia tego roku z usług dostępnych w pakiecie "Viva Senior" skorzystano ponad 13 tys. razy.

Jak przypomniał poznański magistrat, pakiet "Viva Senior" to zbiór bezpłatnych usług dla starszych mieszkańców miasta. Wśród propozycji, z jakich mogą skorzystać jest m.in. "Taksówka dla Seniora", czyli bezpłatne usługi transportowe dla osób, które mają trudności w samodzielnym poruszaniu się komunikacją publiczną. Przejazdy na terenie Poznania mogą odbywać się do urzędu, na cmentarz albo do specjalistycznej placówki medycznej na umówioną wizytę.

"Zainteresowaniem cieszy się również +Złota Rączka+, czyli pomoc przy drobnych, domowych usterkach. Dotyczy prostych czynności technicznych, które nie wymagają natychmiastowej interwencji, szczególnej specjalistycznej wiedzy ani uprawnień (np. wymiana żarówki, klamki, wbicie gwoździ, naprawa cieknącego kranu, czy spłuczki). Od stycznia do 11 sierpnia tego roku wykonano już ponad 1,5 tys. takich usług" - poinformował magistrat.

W pakiecie jest także "Mobilna pielęgnacja stóp", czyli bezpłatna usługa kosmetyczna polegająca na skróceniu i oszlifowaniu płytki paznokci z dojazdem do domu, z której w tym roku skorzystano już ponad 2,6 tys. razy, a także "Mycie okien w domach seniorów".

"Starsi mieszkańcy Poznania mogą też skorzystać z +Porządkowania nagrobków+. To usługa, która wykonywana jest na dwóch miejskich cmentarzach: Junikowie i Miłostowie, i polega na wyczyszczeniu nagrobka bliskiej osoby, a także ustawieniu tam znicza lub kwiatów. Dla osób, które chcą same odwiedzić miejskie nekropolie, Miasto przygotowało także bezpłatny transport na terenie cmentarzy - spod bramy do wskazanego grobu. To oferta przede wszystkim do osób, które ukończyły 80 lat lub 60 lat i mają trudności w poruszaniu się" - przypomniał magistrat.

Popularną usługą jest również "Książka dla Seniora", czyli dostarczanie do domu książek, audiobooków, filmów z zasobów Biblioteki Raczyńskich. Jednorazowo każdy czytelnik może wypożyczyć maksymalnie 6 książek i 2 audiobooki na 30 dni oraz 2 filmy na 14 dni. Zadbano też o bezpieczeństwo: każdy odwiedzający seniorów pracownik biblioteki ma indywidualny identyfikator ze zdjęciem, imieniem i nazwiskiem oraz numerem telefonu filii, w której możliwe jest zweryfikowanie jego danych. W tym roku wypożyczono w ten sposób ponad 2 tysiące książek.

W Poznaniu działa również Miejska wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, bezpłatnie udostępniająca potrzebującym niezbędne urządzenia.

Magistrat poinformował, że ze wszystkich usług dostępnych w ramach pakietu "Viva Senior" - od 1 stycznia do 11 sierpnia tego roku - skorzystano ponad 13 tys. razy.