Poznań: Od wtorku rekrutacja uzupełniająca do szkół ponadpodstawowych

Urząd Miasta Poznania poinformował we wtorek, że z ogłoszonych w poniedziałek list przyjętych do szkół ponadpodstawowych wynika, iż 11 863 kandydatów dostało się do wybranej placówki i zakończyło proces rekrutacji.

"1426 absolwentów nie potwierdziło woli przyjęcia do szkoły, do której zostali zakwalifikowani, spośród nich 425 to mieszkańcy Miasta Poznań i Powiatu Poznańskiego. Na zainteresowanych nadal czeka ponad 2000 miejsc w rekrutacji uzupełniającej" - podkreślono.

Rekrutacja uzupełniająca ruszyła we wtorek, 25 lipca.

Poznański magistrat przypomniał, że w ofercie rekrutacyjnej na rok szkolny 2023/2024 Miasto Poznań przygotowało wstępnie 12 207 miejsc. Jak wskazano, "to prawie 4500 miejsc więcej, niż absolwentów poznańskich szkół podstawowych w 2023 roku".

"Wspólna oferta Miasta i Powiatu Poznańskiego obejmowała 14 252 miejsca - 7188 w liceach ogólnokształcących, 5031 w technikach oraz 2033 w branżowych szkołach I stopnia. W tegorocznej rekrutacji do szkół ponadpodstawowych - w Poznaniu i w powiecie - złożono 15 009 wniosków, jednak ostatecznie formalności dopełniło ok. 14,5 tys. absolwentów" - wskazano.

Magistrat zaznaczył, że spośród 2024 wolnych miejsc w rekrutacji uzupełniającej 927 to miejsca w liceach ogólnokształcących, 711 w technikach a 386 w branżowych szkołach I stopnia.

"Kandydaci biorący udział w rekrutacji uzupełniającej muszą złożyć podpisany wniosek wraz z kompletem dokumentów do 28 lipca do godziny 15.00. Natomiast ci, którzy będą się starali o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego lub sportowego, mają czas na złożenie kompletu dokumentów do 26 lipca do godz.15.00" - podano.

Ostateczne wyniki rekrutacji uzupełniającej zostaną ogłoszone 11 sierpnia.