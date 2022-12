Poznań: Otwarto centrum "Spilno" UNICEF, by integrować uchodźców

Miejski punkt pomocy przy ul. Bukowskiej rozpoczął w piątek kolejny etap działalności, tym razem pod szyldem "Spilno" w ramach współpracy z UNICEF. Centrum "Spilno" ma być miejscem służącym integracji uchodźców, w którym dzieci i dorośli z Ukrainy znajdą przyjazną przestrzeń i wsparcie.

Miasto Poznań znalazło się w gronie 12 miast w Polsce, które otrzymały środki z UNICEF na wsparcie dla osób z Ukrainy. Sercem pomocy i integracji w każdym z tych miast jest przestrzeń o nazwie "Spilno"; to ukraińskie słowo oznacza "wspólnie" i ma oddawać charakter tego miejsca.

"Bezprecedensowa napaść Rosji na Ukrainę spowodowała, że przyjechało do nas wielu obywateli Ukrainy. Nikt nie był na to przygotowany. UNICEF pomógł nam błyskawicznie, za co bardzo dziękuję" - podkreślił prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak.

Dodał, że działalność punktu przy ul. Bukowskiej nie byłaby możliwa, gdyby nie wspólne działanie mieszkańców Poznania, wolontariuszy zarówno z Polski, jak i Ukrainy, a także organizacji pozarządowych.

"Jestem dumny z ich postawy. Teraz, dzięki wsparciu UNICEF, razem możemy nieść jeszcze skuteczniejszą pomoc i wsparcie, zwłaszcza tym najmłodszym, którym wojna zabrała dzieciństwo. Tutaj mają doskonałe warunki do zabawy, odpoczynku i rozwoju" - zaznaczył prezydent.

Otwarcie centrum było możliwe dzięki współpracy Miasta z UNICEF, od którego Poznań otrzymał niemal 33 mln zł na wsparcie osób, które schroniły się w stolicy Wielkopolski przed rosyjską agresją.

"Dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w uruchomienie +Spilno+ w Poznaniu. Cieszę się, że UNICEF wspiera to miejsce, z którego skorzystają najmłodsi zarówno z Ukrainy, jak i Polski. To tutaj dzieci mogą otrzymać wsparcie oraz szansę na naukę, zabawę i nawiązanie nowych przyjaźni" - zaznaczył obecny na otwarciu centrum przedstawiciel UNICEF Rashed Mustafa Sarwar.

Dodał, że jest przekonany, że dzięki takim miejscom, jak +Spilno+, najmłodsi z Ukrainy będą się czuli jak u siebie w domu.

"Poznań to bardzo ważne miejsce - jego geograficzne położenie sprawiło, że stał się miejscem, które wybrało wielu uchodźców. Widziałem dziś wiele poznańskich miejsc, z których miasto może być dumne, w których oferowana jest pomoc. W każdym z nich można było zauważyć ogromne zaangażowanie ludzi, uśmiech, szczęście w oczach dzieci oraz światło nadziei" - podkreślił.

Poznańskie "Spilno" to czwarte tego typu miejsce w Polsce. Wcześniej pod egidą UNICEF podobne huby otwarto w Łodzi, Lublinie i Białymstoku.

Dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej UMP Iwona Matuszczak-Szulc zaznaczyła, że władzom miasta zależy, by ukraińskie dzieci czuły się w Poznaniu jak w domu, dlatego też duży nacisk kładziony jest na zadania integracyjne.

"Cieszymy się, że UNICEF dostrzegł potencjał w działaniach polskich miast i wspiera je w sytuacji, w której się znalazły. Oferowana w centrum pomoc jest odpowiedzią na rzeczywiste potrzeby osób z Ukrainy, a te często zmieniają się. Na początku były to produkty żywnościowe i higieniczne. Teraz pomoc ma charakter bardziej długofalowy, integracyjny. Dzięki wsparciu finansowemu oraz merytorycznemu od specjalistów z UNICEF-u możemy kompleksowo wspierać dzieci i ich rodziców" - wskazała.

Operatorem "Spilno" Poznań przy ul. Bukowskiej 27/29 w Poznaniu jest Międzynarodowa Fundacja OPEN - jej przedstawiciele szacują, że tylko w listopadzie przez to miejsce przewinęło się ok. 350 obywateli Ukrainy, w tym około 90 dzieci. Większość z nich - ok. 80 proc. - stanowiły kobiety i dziewczynki. Hub działa od poniedziałku do soboty w godzinach od 10.00 do 20.00 oraz w niedziele od 10.00 do 19.00.

"Od samego początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę wspieramy wszystkie osoby, które poszukując bezpiecznego schronienia dotarły do naszego miasta. Realizowaliśmy i nadal realizować będziemy ideę bliską +Spilno+ w wymiarze lokalnym, jako sieciowanie współpracy organizacji pozarządowych, wolontariuszy, darczyńców oraz pracowników i pracowniczki administracji samorządowej" - wskazała dyrektorka Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UMP Magdalena Pietrusik-Adamska.

"Cieszymy się, że miejsce, w którym przez ostatnie miesiące Miasto Poznań prowadziło kluczowe działania pomocowe na rzecz osób z Ukrainy, zostało włączone pod skrzydła UNICEF. Z pewnością patronat organizacji cieszącej się zaufaniem i szacunkiem na całym świecie, będzie i w przypadku siedziby +Spilno Poznań+ cenną wartością" - dodała.

Jak przypomniał poznański magistrat, obecnie w punkcie przy ul. Bukowskiej obywatele Ukrainy mogą uzyskać informacje dotyczące funkcjonowania miasta. Prowadzone są tam kursy języka polskiego w grupach oraz zajęcia i warsztaty komputerowe dla dzieci i młodzieży. Uczniowie, którzy potrzebują pomocy w nauce, mogą tam wziąć udział w korepetycjach z różnych przedmiotów, a ich szukający pracy rodzice - skorzystać z pomocy przy aktywizacji zawodowej. To także miejsce integracji: działające w punkcie organizacje pozarządowe zapraszają zarówno Polaków, jak i Ukraińców na wspólne wyjścia do muzeów, teatrów czy na warsztaty. W przyszłym roku rozwijana będzie oferta zajęć z udziałem młodzieży.

Poznański hub ma działać co najmniej do czerwca przyszłego roku. Na działania, które przez następne miesiące będą realizowane w tym miejscu, przeznaczono ponad 1,5 mln zł ze środków UNICEF.