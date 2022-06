Poznań: Pasażerki przywiozły z Turcji kastety, grozi im grzywna lub areszt

Grzywna lub kara aresztu grozi pasażerkom wracającym z Turcji do Polski, w których bagażach na lotnisku w Poznaniu celnicy znaleźli kastety. Niebezpieczne przedmioty zostały zarekwirowane, sprawę przekazano policji.

Rzeczniczka Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu Małgorzata Spychała-Szuszczyńska przypomniała w piątek, że zgodnie z polskimi przepisami kastet to rodzaj broni.

Podejrzane przedmioty odkryto w dwóch walizkach podczas prześwietlenia bagaży w ramach odprawy celnej pasażerów na lotnisku Ławica.

"Podróżne przekroczyły granicę celną przejściem z napisem +nic do zgłoszenia+, jednak zgodnie z przepisami ustawy o broni i amunicji, kastet to broń biała. Do jej przywozu spoza Unii Europejskiej wymagane jest zaświadczenie konsula RP lub pisemne zgłoszenie przywozu broni. Za ich brak grozi grzywna lub kara aresztu" - podała.

Spychała-Szuszczyńska podkreśliła, że planując swoje podróże - szczególnie te lotnicze - warto sprawdzić, co możemy zabrać ze sobą, a czego nie powinno być w naszym bagażu.