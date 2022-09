Poznań: Pierwsze operacje metodą TAVI w Szpitalu Miejskim im. Strusia

W Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im. J. Strusia w Poznaniu przeprowadzone zostały pierwsze operacje przezcewnikowego wszczepienia zastawki aortalnej metodą TAVI. Szpital jest drugą placówką medyczną dla dorosłych w regionie wykonującą tego typu zabiegi.

Operację przeprowadza się u chorych ze zwężoną zastawką aortalną - wadą serca, w której utrudniony jest wypływ krwi z lewej komory serca. Powoduje ona zwiększony wysiłek dla serca i niedostateczne ukrwienie organizmu.

Jak poinformował w piątek na konferencji prasowej zastępca dyrektora placówki ds. opieki zdrowotnej lek. med. Mariusz Stawiński zabieg TAVI został przeprowadzony u dwóch pacjentek.

"Wkroczyliśmy w kolejną erę rozwoju jaką są zabiegi na sercu wykonywane metodą TAVI. Każda nowa metoda, która umożliwia sprawniejsze leczenie, mniej inwazyjne, jest dla nas bardzo cenna. Dzięki współpracy z NFZ, z samorządem udało się stworzyć warunki, dzięki którym możemy wykonywać takie zabiegi jako druga placówka dla dorosłych w Wielkopolsce" - powiedział.

"Ostatnie lata były dla nas trudne - byliśmy szpitalem covidowym, mimo to wiedzieliśmy, że placówka musi się rozwijać. Robiliśmy cały szereg inwestycji. M. in. powstała sala hybrydowa, która umożliwia wykonywanie zabiegów metodą TAVI" - dodał.

Sala hybrydowa jest połączeniem sali operacyjnej oraz pracowni hemodynamiki, jest częścią oddziału kardiochirurgii.

Ordynator oddziału kardiochirurgii dr hab. n. med. Paweł Bugajski powiedział, że oba zabiegi wszczepienia protezy zastawki aortalnej drogą przezskórną zostały przeprowadzone w środę; pacjentki czują się dobrze.

"To olbrzymi przełom dla naszego szpitala i dla Wielkopolski. Procedura którą zaproponowaliśmy starszym i mocno obciążonym pacjentom jest małoinwazyjna, dotychczas była stosowana w Wielkopolsce tylko w jednym centrum. W wielu innych regionach takie procedury wykonuje się w większej liczbie jednostek. W Warszawie pacjenci mogą mieć w ten sposób wszczepione zastawki w kilku centrach" - powiedział.

Ordynator poinformował, że kolejne wszczepienia metodą TAVI są planowane jeszcze w tym miesiącu.

"My po prostu ruszamy z tym programem, chcemy go zaproponować coraz to większej grupie pacjentów. Kolejka pacjentów do wszczepienia protezy zastawki aortalnej tą drogą jest bardzo duża - niektórzy mówią nawet o roku oczekiwania. Wpisujemy się więc w potrzeby Wielkopolan, zwiększając bezpieczeństwo przeprowadzonych procedur w naszym szpitalu" - powiedział Bugajski.

Jak podał, w ubiegłym roku zastawkę aortalną wszczepiono u 1861 pacjentów w Polsce. Przyznał, że na tle Europy nie jest to wynik satysfakcjonujący.

