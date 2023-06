Poznań: Po raz drugi przyznano nagrody Stukot’56 - odgłosy Czerwca

Fundacja Orszak Trzech Króli, działacz konspiracyjny Zenon Wechmann oraz poznańskie Hospicjum Palium zostali we wtorek laureatami nagrody Stukot’56 - odgłosy Czerwca. Wyróżnienia po raz drugi przyznały Wielkopolskie Muzeum Niepodległości w Poznaniu i Grupa MTP.

Nagrody wręczono podczas gali zorganizowanej na ternie Międzynarodowych Targów Poznańskich, w przeddzień 67. rocznicy Poznańskiego Czerwca 1956. Kapituła konkursu przyznała wyróżnienia w trzech kategoriach nawiązujących do haseł demonstrantów z 1956 roku: O Boga, Za wolność, Za prawo i chleb. Nagroda ma promować wartości, w imię których protestowano w Poznaniu 28 czerwca 1956 r. Nazwa wyróżnienia nawiązuje do odgłosu towarzyszącego przemarszowi protestujących robotników idących w drewnianych chodakach, do których nawiązuje także kształt przyznawanych statuetek.

W kategorii "O Boga" decyzją kapituły, za "konsolidowanie lokalnych społeczności, budowanie wspólnoty wokół historii i tradycji, na fundamencie uniwersalnych wartości chrześcijańskich, za dzielenie się i propagowanie dobra" wyróżniono fundację Orszak Trzech Króli, organizującą w Uroczystość Objawienia Pańskiego, czyli święto Trzech Króli, okolicznościowe przemarsze w polskich miastach.

Odbierająca nagrodę w imieniu społeczności orszaków Trzech Króli Anna Murawska w swoim wystąpieniu zaznaczyła, że fundacja stara się podtrzymywać tradycję jasełkowania i kolędowania. "Ale przede wszystkim, tak jak bohaterowie Czerwca'56, woła o Boga, o Boga w przestrzeni publicznej i o Boga w naszych sercach" - zaznaczyła.

W kategorii "Za wolność" statuetkę Stukot'56 przyznano 95-letniemu Zenonowi Wechmannowi, przewodniczącemu Wojewódzkiej Rady Kombatanckiej i prezesowi Wielkopolskiego Oddziału Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego 1939-1956. Jak podkreślono w czasie laudacji, wyróżniony "od wielu lat zaangażowany jest w upamiętnienie historii narodu polskiego" oraz dba o to, by młode pokolenia poznawały dzieje konspiracji antykomunistycznej, a także troszczyły się o pamięć o zamęczonych i zamordowanych.

Zenon Wechmann w czasie stalinizmu przyłączył się do konspiracyjnej działalności harcerskiej. Został aresztowany w 1952 r., był więźniem zakładu w Rawiczu. Zwolniono go na podstawie amnestii w 1955 r. Był uczestnikiem Poznańskiego Czerwca, a w okresie stanu wojennego udzielał pomocy internowanym i ich rodzinom.

Nagrodzony zaznaczył w swoim wystąpieniu, że bunt z 1956 r. nie był początkiem, bo młodzież harcerska od 1945 r. doznała zniewolenia. Laureat opisał również, jak z jego perspektywy wyglądały wydarzenia Poznańskiego Czerwca, wspominał też o prześladowaniach, jakich doznał.

"Przyszły lata 1989-91 i poznaliśmy drogę prawdziwej wolności. Dzisiaj tak bardzo wśród młodzieży występuję i mówię: drodzy, wszyscy tworzymy jedno gniazdo, Polskę. Wszyscy musimy wzajemnie stanąć, tak jak przy ognisku się staje, w kręgu bratnich rąk. A dzisiaj w naszej ojczyźnie tego brakuje. I mam nadzieję, i wierzę w ducha polskiego, (...) że wszyscy będziemy jedną ojczyzną" - zaznaczył.

W kategorii "Za prawo i chleb" wyróżniono poznańskie Hospicjum Palium, założone przez nieżyjącego już prof. Jacka Łuczaka. Hospicjum zostało określone przez kapitułę konkursu, jako jeden z kluczowych elementów opieki paliatywnej w naszym kraju, który jest też "szczególnym znakiem nadziei we współczesnej rzeczywistości, nie tylko medycznej".

Przemawiająca w imieniu zespołu placówki prof. dr hab. n. med. Katarzyna Wieczorowska-Tobis z Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, podkreśliła, że hospicjum to "poczucie bezpieczeństwa". "Samo stworzenie tego miejsca daje szansę na to, abyśmy tak długo jak tu jesteśmy, abyśmy byli bezpieczni, bo zawsze tam jest ktoś, kto może nam pomóc. To jest cały zespół ludzi" - podkreśliła.

W wystąpieniu przed ogłoszeniem tegorocznych laureatów zastępca prezydenta Poznania Bartosz Guss ocenił, że nagroda Stukot'56 to "wspaniały pomysł na nowoczesne, niesztampowe upamiętnienie bohaterów Czarnego Czwartku i idei w imię których 67 lat temu wyszli oni na ulice naszego miasta". "Hasła wznoszone przez poznaniaków w trakcie powstania w 1956 r. mają charakter uniwersalny, w każdym miejscu i czasie wymagają naszej troski i zaangażowania w ich obronę" - dodał.

Wojewoda wielkopolski Michał Zieliński powiedział z kolei, że "dla nas współczesnych, odgłos stukotu butów robotników manifestujących w Poznaniu jest naprawdę odgłosem wolności". Jak dodał, Poznański Czerwiec stał się ważną częścią lokalnej tożsamości, dzięki której "lepiej rozumiemy siebie i naszą przeszłość".

Wicemarszałek województwa wielkopolskiego Wojciech Jankowiak zaznaczył, że protestujący w Poznaniu w 1956 r. rozpoczęli "wieloletni proces odzyskiwania wolności". "Oni chcieli zwycięstwa zaraz. To się nie udało. Ale udało się po ponad 30 latach. I tym wszystkim, którzy wtedy +zastukali+ w ulice naszego miasta słowa ogromnego szacunku, podziękowania i wdzięczności, bo Wam zawdzięczamy tę wolność" - powiedział.

Przewodniczący Wielkopolskiej "Solidarności" Jarosław Lange, nawiązując do nazwy nagrody i odgłosu maszerujących demonstrantów podkreślił, że "ten stukot dociera do naszych serc, do naszych umysłów i dociera do naszych sumień z pytaniem o istotę człowieczeństwa, z pytaniem o bohaterstwo".

"To jest pytanie o to, jacy jesteśmy. Jakie jest nasze bohaterstwo i jak wygląda ta istota człowieczeństwa każdego z nas" - powiedział Lange. Mówiąc do uczestników Czerwca'56 zaznaczył, że ich bohaterstwo "jest dzisiaj dla nas wzorem".

W ubiegłym roku laureatami pierwszej edycji nagrody Stukot'56 - odgłosy Czerwca zostali: poznański piekarz Jacek Polewski, Fundacja Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio oraz narody ukraiński i polski.