Poznań: Policja użyła broni, by zatrzymać pojazd zatrzymywanego mężczyzny

Policjanci w Poznaniu użyli broni, by unieruchomić pojazd zatrzymywanego mężczyzny. Rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak powiedział PAP, że próbował on przejechać zatrzymujących go funkcjonariuszy.

Zdarzenie miało miejsce w środę późnym wieczorem na poznańskim Grunwaldzie. Policja nie podaje na razie szerszych informacji na temat sprawy.

Andrzej Borowiak powiedział PAP w czwartek, że zatrzymanie miało związek z realizacją sprawy kryminalnej prowadzonej przez poznańską i wielkopolską policję.

"Przed godz. 23 policjanci użyli broni, żeby unieruchomić samochód, którym poruszał się podejrzany i którym próbował przejechać zatrzymujących go funkcjonariuszy. Po przestrzeleniu opon mężczyzna został obezwładniony" - powiedział Borowiak.

Rzecznik powiedział, że ze względu na charakter sprawy na razie policja nie będzie przekazywać szerszych informacji związanych z tym zdarzeniem. "Policjanci nadal pracują przy sprawie, nie są wykluczone kolejne zatrzymania" - podał.

Borowiak podał też, że w trakcie akcji żaden z funkcjonariuszy nie został poszkodowany.