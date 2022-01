Poznań: Policjanci z Archiwum X ujawniają głos przestępcy; 11 lat temu wykorzystał dwie dziewczynki

Policjanci z poznańskiego Archiwum X wrócili do sprawy sprzed 11 lat, kiedy doszło do wykorzystania seksualnego dwóch dziewczynek w lesie na terenie pow. ostrowskiego. Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu opublikowała nagranie z głosem mężczyzny; prosi o kontakt osoby, które go rozpoznają.

Jak poinformowała w środę Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu, policjanci z poznańskiego Archiwum X zajmują się obecnie sprawą wykorzystania seksualnego dwóch dziewczynek w wieku 14 i 16 lat, do którego doszło wiosną 2009 roku w lesie koło Antonina w gminie Przygodzice w Wielkopolsce.

Policja podała, że dziewczynki, będąc na spacerze w lesie, weszły do niewielkiego betonowego bunkra, gdzie często spotykała się miejscowa młodzież. "Kiedy były w środku, wszedł do nich nagi mężczyzna ze slipami założonymi na głowę. Napastnik zatorował im wyjście, sterroryzował je, wykorzystał seksualnie, a następnie uciekł" - podała policja.

"Podczas zdarzenia jedna z dziewczynek, wykorzystując nieuwagę napastnika, połączyła się z numerem alarmowym. Nie narażając się, nie mogła porozmawiać z operatorem, jednak połączenie zarejestrowało odbywające się dialogi, w tym głos mężczyzny. Dzięki obróbce nagrania przez Pracownię Fonoskopii Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Poznaniu wyodrębniono z dynamicznych dialogów głos mężczyzny i poprawiono jakość dźwięku, dzięki czemu głos napastnika możliwy jest do rozpoznania przez osoby, które go znają" - wskazała policja.

Policjanci podejrzewają, że sprawca mieszka lub mieszkał w okolicy, w której doszło do zdarzenia.

"W 2009 roku na miejscu popełnienia przestępstwa śledczy zabezpieczyli materiał genetyczny należący do sprawcy. Analiza kryminalistyczna wykazała, że ten sam mężczyzna dopuścił się przestępstwa seksualnego w 2005 roku w angielskim Southampton, dokąd wyjechał najprawdopodobniej w celach zarobkowych" - zaznaczono.

W środę na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu opublikowany został portret pamięciowy sporządzony przez policyjnego rysownika wkrótce po zdarzeniu oraz nagranie z głosem sprawcy. Nagrania można posłuchać także na stronie: https://www.youtube.com/watch?v=d7lqjQadSDI.

"Prosimy o kontakt wszystkich, którzy go rozpoznają lub posiadają jakiekolwiek informacje mogące pomóc śledczym: telefon 572 900 239 lub e-mail: archiwum.x@po.policja.gov.pl" - zaapelowano.

Policja zaznaczyła, że nagranie zawiera wulgarne słownictwo, "jednak właśnie takim językiem posługiwał się poszukiwany przestępca" - wskazano.