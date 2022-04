Poznań: Ponad 20 tysięcy numerów PESEL wydano już uchodźcom w Poznaniu

Ponad 20 tysięcy numerów PESEL wydano już uchodźcom w Poznaniu – poinformował w czwartek prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak. Władze miasta szacują, że w stolicy Wielkopolski przebywa obecnie ok. 40-50 tysięcy obywateli Ukrainy.

"14 kwietnia w tymczasowych miejscach noclegowych w Poznaniu przebywa 1396 osób, które uciekły przed wojną" - poinformował w czwartek prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak.

Dodał, że dotychczas w mieście wydano ponad 34,5 tys. zaświadczeń pozwalających na bezpłatną jazdę komunikacją miejską przez 60 dni oraz ponad 20 tysięcy numerów PESEL.

"Za tymi liczbami stoi ciężka praca wielu ludzi - dlatego dziękuję wszystkim poznaniakom i poznaniankom, którzy zaangażowali się w pomoc dla obywateli Ukrainy" - podkreślił Jaśkowiak.

"Cieszy mnie ta solidarność, którą obserwuję nie tylko wśród miast i samorządów, ale także na poziomie międzynarodowym. Jedną z konsekwencji mojego pobytu w Taipei jest decyzja tajwańskiego rządu o przekazaniu Poznaniowi 300 tys. dolarów na pomoc uchodźcom" - dodał.

W czwartek poznański magistrat poinformował, że - według szacunków władz miasta - w Poznaniu przebywa obecnie ok. 40-50 tysięcy obywatelek i obywateli Ukrainy.

Magistrat podał, że uchodźcy z Ukrainy znajdują zatrudnienie m.in. w miejskich jednostkach i spółkach. Jak wskazano, Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych (POSUM) zaoferował pracę ukraińskim lekarzom - zgłosiło się ponad 150 osób.

"Do tej pory POSUM zaproponował współpracę 4 z nich, a kontakt do pozostałych zainteresowanych przekazał innym podmiotom leczniczym - po to, by zwiększyć szanse uchodźców na zatrudnienie. Również Międzynarodowe Targi Poznańskie zatrudniły już 15 osób z Ukrainy, które przyjechały do Poznania po 24 lutego" - podano.

Wskazano także, że uchodźców gotowa jest także zatrudnić spółka MPK, która da pracę m.in. kierowcom, motorniczym oraz pracownikom zaplecza technicznego - mechanikom samochodowym, elektromonterom, ślusarzom.

"Jeden z mężczyzn, który przybył do Polski po wybuchu wojny w Ukrainie podjął już współpracę z MPK Poznań - wykonuje obowiązki kierowcy. Miał prawo jazdy kat. D, jednak przed podjęciem pracy musiał uzyskać świadectwo kwalifikacji" - podał magistrat.

W maju rozpocznie się też kurs na pozwolenie do kierowania tramwajem przeznaczony dla obywateli Ukrainy. W zajęciach będą brali udział tłumacze - pomoc zaoferowali pracownicy MPK Poznań ze znajomością zarówno języka polskiego, jak i ukraińskiego. W kursie ma wziąć udział 15 osób, w większości uchodźców: 13 kobiet i 2 mężczyzn. Magistrat podał, że niektóre z pań prowadziły tramwaje jeszcze mieszkając w Ukrainie, jednak pozyskane tam uprawnienia nie są honorowane w Polsce - stąd konieczność udziału w kursie. Szkolenie potrwa ok. 2 miesiące.