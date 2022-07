Poznań: Ponad 200 osób weźmie udział drugiej edycji „Rajdu po zdrowie”

Ponad 200 osób, w tym pacjenci i ich opiekunowie, wystartują w sobotę w Poznaniu w drugiej edycji rowerowego „Rajdu po zdrowie”. Zebrane w czasie akcji pieniądze mają pomóc w rehabilitacji chorych na szpiczaka mnogiego.

Szpiczak mnogi nazywany także szpiczakiem plazmocytowym to nowotwór złośliwy układu krwiotwórczego. Jest drugim co do częstotliwości występowania nowotworem krwi. Co roku w Polsce tę chorobę diagnozuje się u około 2 tys. osób. Schorzenie charakteryzuje się nadmierną produkcją zmienionych nowotworowo plazmocytów w szpiku kostnym i wypieraniem zdrowych komórek. Nowotwór uszkadza układ kostny i prowadzi do złamań, upośledza także czynności krwiotwórcze szpiku, prowadząc do anemii i znacznego obniżenia odporności, powoduje także niewydolność nerek.

W sobotę w Poznaniu, o godz. 12 nad Jeziorem Maltańskim, w drugiej edycji rowerowego "Rajdu po zdrowie" wystartuje ponad 200 osób. Część z nich pokona trasę o długości 5 km, a ponad 100 uczestników przejedzie 20 km. Organizatorem rajdu jest Fundacja Carita, która pieniądze zebrane w czasie sobotniego wydarzenia przekaże na rehabilitację pacjentów walczących ze szpiczakiem.

Jak zaznaczył Łukasz Rokicki, prezes Fundacji Carita im. Wiesławy Adamiec, organizatorzy rajdu chcą pokazać, iż pacjenci chorzy na nowotwór dzięki odpowiedniemu leczeniu mogą żyć aktywnie.

"Wyzwaniem natomiast nadal pozostaje dostęp do nowoczesnych terapii na wszystkich etapach leczenia. Pamiętać bowiem należy, że leczenie szpiczaka trwa przez całe życie pacjenta i musi się zmieniać, ponieważ komórki szpiczaka po jakimś czasie uodporniają się na lek i trzeba podać inny" - wskazał.

Jak podkreślił, sobotni rajd ma m.in. zintegrować chorych i pracowników ochrony zdrowia. "To dobra okazja by spotkać się poza murami szpitala, a przy okazji wesprzeć szczytny cel jakim jest rehabilitacja tych pacjentów, którzy ze względu na chorobę nie mogą aktywnie uczestniczyć w rajdzie" - dodał.

Uczestnicy sobotniej akcji startujący na dystansie 20 km w połowie trasy mają spotkać się z lekarzami i pacjentami szpitala klinicznego przy ul. Szamarzewskiego. Zakończenie rajdu planowane jest między godz. 15 a 17.

Sobotni rajd jest organizowany pod honorowym patronatem ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, marszałka województwa wielkopolskiego Marka Woźniaka i prezydenta Poznania Jacka Jaśkowiaka.