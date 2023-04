Poznań: Ponad setka koncertów i czołówka polskiej sceny muzycznej na Next Fest

Prawie 120 koncertów w kilkunastu miejscach Poznania zaplanowano w trakcie rozpoczynającej się w czwartek w stolicy Wielkopolski imprezy Next Fest Music Showcase & Conference. Wystąpi czołówka polskiej sceny muzycznej.

W programie trzydniowego wydarzenia znalazły się także panele dyskusyjne, warsztaty oraz kilkanaście wydarzeń towarzyszących.

Program Next Fest zawiera w sumie kilkadziesiąt nazwisk i nazw znanych i debiutujących artystów i zespołów reprezentujących różne gatunki muzyczne. Wystąpią m.in. Mrozu, Ralph Kaminski, Margaret, Jamal, Bartek Królik, Mery Spolsky i Igor Herbut. Z premierowym materiałem w Poznaniu pojawią się Nosowska i Julia Pietrucha.

"Jestem pewien, patrząc po reakcjach publiczności, środowiska muzycznego i liczbie zgłoszeń młodych artystów, że ten festiwal jest bardzo potrzebny - szczególnie w dobie światowego przesilenia. Ubiegła dekada stała pod festiwalu Spring Break, który sprawił, że nasze miasto zostało nieformalną stolicą młodej, polskiej muzyki. Bardzo się cieszę, że tradycję udało się przywrócić do życia" - powiedział dyrektor artystyczny Next Fest Michał Wiraszko.

Koncerty odbywać się będą na kilkunastu scenach w centrum Poznania, m.in. w Centrum Kultury Zamek, w Scenie na Piętrze, na Placu Wolności oraz w poznańskich klubach.

"Next Fest nawiązuje do festiwalu Spring Break, który promował młodych artystów, ale jednocześnie prezentował już tych bardziej znanych. Podobnie ma być i tym razem, a publiczność będzie mogła posłuchać zróżnicowanej stylistycznie muzyki. Mam nadzieję, że ta impreza to również sygnał, że trudne dla środowiska muzycznego pandemiczne czasy już minęły" - powiedział, cytowany w informacji prasowej magistratu, prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak.

Program Next Fest, poza koncertami, przewiduje także liczne wydarzenia towarzyszące przeznaczone dla szeroko rozumianej branży muzycznej: spotkania, panele dyskusyjne i warsztaty.