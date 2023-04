Poznań: Prace George'a Washingtona Wilsona na wystawie w Fotoplastykonie

W Fotoplastykonie poznańskim można oglądać nową wystawę "Dawno temu w Wielkiej Brytanii... Stereofotografie George'a Washingtona Wilsona" – poinformował w poniedziałek poznański magistrat.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Urząd Miasta Poznania poinformował w poniedziałek, że wystawa "Dawno temu w Wielkiej Brytanii... Stereofotografie George'a Washingtona Wilsona" potrwa do 10 czerwca. Ekspozycję w Fotoplastykonie Poznańskim można oglądać od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-18.00, oraz w soboty od 10.00 do 17.00.

Jak wskazał poznański magistrat, "fotografia stereoskopowa polega na wykonaniu dwóch zdjęć obiektu z różnych punktów widzenia. Obserwując takie fotografie patrzy się prawym okiem na fotografię wykonaną z prawego punktu widzenia i lewym okiem - z przeciwnego punktu. Daje to wrażenie, iż przedmioty te znajdują się w trójwymiarowej przestrzeni. Naturalność, właściwość takiej techniki osiąga się przez wyrównanie kątów widzenia i odstępów optycznych".

Wykorzystane na wystawie zdjęcia zostały udostępnione dzięki uprzejmości Archiwum Stereoskopii Briana Maya.

Urząd Miasta Poznania podkreślił, że George Washington Wilson był jednym z najbardziej znanych XIX-wiecznych fotografów. Urodził się w 1823 roku w Szkocji. Początkowo kształcił się jako stolarz, później zaś swoje zainteresowania zwrócił ku sztuce. Malarstwa portretowego uczył się w Edynburgu, a następnie swój warsztat doskonalił w Londynie. Jednak jego prawdziwą pasją stała się początkująca wówczas fotografia. To w niej właśnie odniósł największe sukcesy.

"W latach 50. XIX wieku już jako artysta i fotograf osiadł w Aberdeen w Szkocji. Szybko wypracował sobie renomę, a jego pozycję dodatkowo ugruntowało wykonywanie zdjęć na zlecenie królowej Wiktorii i księcia Alberta. Z czasem założone przez Wilsona przedsiębiorstwo stało się największą i najbardziej znaną firmą fotograficzno-poligraficzną w Szkocji. Na początku działalności wykonywano i drukowano tam fotografie z Wielkiej Brytanii, ale wraz z jej rozwojem także widoki miejsc z całego świata" - podał poznański magistrat.

Wilson na zdjęciach uwieczniał nie tylko XIX-wieczne miasta, w dynamicznych ujęciach oddając ich gwar i ruch, ale również bardzo wiele uwagi poświęcał obiektom architektonicznym. Utrwalał zarówno budynki aktualnie użytkowane, jak i te w ruinie.

"Potrafił umiejętnie eksponować detale i złożone przestrzenie architektoniczne, co jest widoczne zwłaszcza na stereofotografiach. W swych pracach doskonale operował światłem. Jest też znany ze zdjęć pokazujących przepiękne szkockie krajobrazy, romantyczne, ale jednocześnie dzikie. Wiele z nich ukazuje miejsca, które na kartach powieści opisywali znani pisarze, między innymi sir Walter Scott" - podał magistrat.

Wilson za swoje prace zdobył wiele nagród. Zapisał się też jako fotograf innowacyjny, eksperymentujący m.in. z krótkim czasem naświetlania zdjęć. Pod koniec lat 80. XIX wieku przekazał firmę synom. George Washington Wilson zmarł w 1893 roku w Aberdeen.