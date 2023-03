Poznań: Prawomocny wyrok dla sprawcy wypadku na przejeździe kolejowym w Bolechowie

Sąd Okręgowy w Poznaniu, jako sąd II instancji, prawomocnie skazał w czwartek Romana S. na karę 1 roku i 2 miesięcy bezwzględnego więzienia. Mężczyzna pod koniec kwietnia 2020 roku doprowadził do wypadku na przejeździe kolejowym w Bolechowie; rannych zostało kilkanaście osób.

Do wypadku doszło pod koniec kwietnia 2020 roku. Szynobus Kolei Wielkopolskich jadący z Wągrowca do Wolsztyna zderzył się z ciężarówką na przejeździe kolejowym w podpoznańskim Bolechowie. Według ustaleń śledczych po obu stronach przejazdu szlabany były opuszczone, włączona była także sygnalizacja świetlna. Po obu stronach stały też samochody czekające na przejazd pociągu.

Kierowca ciężarówki minął stojące auta i wjechał na przejazd kolejowy. W tym momencie w prowadzoną przez niego ciężarówkę uderzył rozpędzony szynobus. Pociągiem Kolei Wielkopolskich jechało wówczas 11 pasażerów i cztery osoby z obsługi. Do szpitala trafiło kilkanaście osób, w tym kierowca i pasażer ciężarówki.

Prokuratura przedstawiła kierowcy ciężarówki, 30-letniemu obecnie Romanowi S. zarzut spowodowania katastrofy w ruchu lądowym i sprowadzenia zagrożenia dla życia i zdrowia wielu osób. Czyn ten zagrożony jest karą do 10 lat więzienia.

Proces mężczyzny ruszył przed poznańskim sądem rejonowym w marcu 2021 roku. Roman S. częściowo przyznał się do winy. "Przyznaję się do wtargnięcia na przejazd kolejowy przy zamkniętych rogatkach. Ale zostałem wyprzedzony przez samochód osobowy, który zajechał mi drogę przy samych rogatkach. Wtedy z całej siły wcisnąłem pedał hamulca, żeby wyhamować, ale było już za blisko; coś strzeliło w samochodzie" - mówił. "Gdyby nie ten samochód, to nie doszłoby do tego wypadku" - zaznaczył.

Oskarżony podkreślał w sądzie, że nie chciał uciekać pojazdem do rowu, bo w wyniku takiego manewru naczepa mogłaby zmiażdżyć kabinę. Dlatego - jak tłumaczył - zdecydował się wjechać na przejazd kolejowy, widząc, że pociąg jest jeszcze daleko. "Nie wiem, z jaką prędkością jechał pociąg, ale bardzo szybko się do mnie zbliżył i usłyszałem uderzenie w tylną cześć naczepy" - mówił. Oskarżony przeprosił w sądzie wszystkich poszkodowanych w tym wypadku.

W lipcu ub. roku Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu skazał Romana S. na karę 1 roku i 2 miesięcy bezwzględnego pozbawienia wolności. Zobowiązał także oskarżonego do wypłacenia nawiązek poszkodowanym w kwotach od 2 do 4 tys. zł, a także pokrycia kosztów sądowych. Sąd nałożył także na mężczyznę zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na 5 lat.

Apelację od tego orzeczenia złożyła zarówno prokuratura - wskazując na błąd sądu pierwszej instancji co do określenia wysokości szkody, jaką poniosły Koleje Wielkopolskie. Z kolei obrońca oskarżonego wniósł do sądu o łagodniejszy wymiar kary, tj. orzeczenie kary z warunkowym jej zawieszeniem, a także o krótszy - trzyletni - okres obowiązywania zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.

W czwartek Sąd Okręgowy w Poznaniu, jako sąd II instancji, utrzymał w mocy w zasadniczej części wyrok sądu rejonowego, uwzględniając jedynie apelację prokuratury w zakresie wysokości szkody Kolei Wielkopolskich i przyjmując, że straty te wyniosły nie ponad 4,7 mln zł, a ponad 7,5 mln zł.

Sędzia Mariusz Sygrela uzasadniając wydane orzeczenie mówił, "czyn ten jest zagrożony karą do lat 5 pozbawienia wolności - wymierzenie zatem oskarżonemu kary 1 roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności mieści się w dolnych granicach ustawowego zagrożenia".

"Ponadto sąd odwoławczy chce przypomnieć, że aby dokonywać ingerencji w wymiar kary, musi dojść do sytuacji, w której jest ona rażąco niewspółmierna - a takiej sytuacji tu niewątpliwie nie ma, jeżeli weźmiemy pod uwagę naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym w sposób umyślny, wartość wywołanej szkody materialnej, ale także liczbę pokrzywdzonych" - dodał.

Sędzia zaznaczył, że co prawda większość pokrzywdzonych doznała obrażeń, które naruszały ich funkcjonowanie na czas poniżej 7 dniu, to były także cztery osoby, których obrażenia były poważne i przekroczyły ten okres.

"Biorąc te wszystkie okoliczności pod uwagę, oraz wskazując na to, że wprawdzie w momencie popełnienia czynu oskarżony rzeczywiście nie był karany, to jednak już w trakcie trwania postępowania został ukarany - i te wszystkie okoliczności każą sądowi odwoławczemu przyjąć, iż kara wymierzona przez sąd rejonowy jest w odpowiedni sposób wyważona w stosunku do społecznej szkodliwości czynu i zawinienia oskarżonego" - zaznaczył sędzia.

Dodał, że to samo odnosi się do zasądzonego środka karnego, jakim jest zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych przez okres 5 lat.

"Jeszcze raz przypomnę, że przyjęto, iż umyślnie zostały naruszone zasady bezpieczeństwa - jedynie spowodowanie tejże katastrofy było nieumyślne. W takiej sytuacji także należy wymierzać środek karny w postaci zakazu w tym wyższym przedziale" - podkreślił sędzia.

Wyrok jest prawomocny.