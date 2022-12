Poznań: Premiera spektaklu dla najmłodszych dzieci "InstynkTY" w Polskim Teatrze Tańca

Premierę spektaklu "InstynkTY" w reżyserii Alicji Morawskiej–Rubczak zaprezentuje we wtorek Polski Teatr Tańca. Jego odbiorcami mają być najmłodsi widzowie - dzieci do lat 3 wraz z bliskimi im osobami dorosłymi.

Reżyser i autorka koncepcji powiedziała PAP, że aby zrealizować spektakl dla bardzo małych widzów, trzeba zaufać, że są oni pełnoprawnymi odbiorcami sztuki.

Spektakl ma być próbą odpowiedzi na pytanie, co łączy ludzi i zwierzęta; jak budujemy bliskość, tworzymy dom, poszukujemy.

Poprzez ruch, działania z obiektami, światłem, dźwiękiem chcemy wciągnąć bardzo małe dzieci oraz bliskich im dorosłych do współdziałania na podstawie tego, co łączy - a jednocześnie współcześnie tak bardzo oddala - ludzi ze światem zwierząt: instynkt - poinformowali twórcy przedsięwzięcia.

Alicja Morawska-Rubczak powiedziała PAP, że w przygotowywanej realizacji zafascynowała ją kwestia, w jaki sposób zwierzęta - głównie wilki i ptaki - oraz ludzie działają instynktownie.

"Co nas tutaj dzieli, a co łączy? Czego możemy się ze świata natury nauczyć, w czym się pogubiliśmy, a co jest wartością? Wychodząc od tych inspiracji, wspólnie z twórcami spektaklu, budowaliśmy ruchowo-sensoryczny świat sceniczny. Bezcenna jest tutaj obecność tancerzy Polskiego Teatru Tańca - ich otwartość na improwizację, wspólne poszukiwanie dróg do spotkania z bardzo małym widzem" - powiedziała.

Reżyser przyznała, że aby przygotować spektakl dla bardzo małych widzów, "trzeba przede wszystkim zaufać, że są oni pełnoprawnymi odbiorcami sztuki".

"Ich percepcja, odbieranie świata wszystkimi zmysłami, nieprzewidywalność reakcji i działań w przestrzeni stają się dla nas wyznacznikiem do tworzenia. Oczywiście wszyscy sięgamy po swoje profesjonalne narzędzia pracy, ale mamy świadomość, że widz, który do nas przychodzi wymaga specjalnego potraktowania - otwartości, delikatności, gotowości na zmianę, wspólnego zaproszenia do przygody, w której komunikujemy się głównie poprzez ruch" - powiedziała.

Za choreografię odpowiada Monika Kiwak, autorką scenografii i kostiumów jest Justyna Łagowska.

Alicja Morawska-Rubczak to reżyser, pedagog teatru, specjalizująca się w dziedzinie teatru i tańca dla dzieci do lat trzech. Tworzy spektakle dla najmłodszych oraz projekty edukacyjne w teatrach w całej Polsce i za granicą.

Jej spektakle były prezentowane na najważniejszych festiwalach teatralnych w kraju i na świecie, m.in. w Singapurze, Japonii, Chinach, Norwegii, Rosji, Irlandii, Włoszech i Iranie.