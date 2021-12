Poznań: Prezenty "last minute" na Międzynarodowych Targach Poznańskich

Znalezienie idealnego prezentu pod choinkę to nie lada wyzwanie – podkreślają organizatorzy Festiwalu Sztuki i Przedmiotów Artystycznych, który do niedzieli potrwa na MTP. W trakcie wydarzenia można będzie nie tylko kupić prezenty "last minute", ale i samemu przygotować podarki.

W ramach Festiwalu Sztuki i Przedmiotów Artystycznych można kupić nie tylko oryginalne prezenty, ale i dekoracje, które wprowadzą świąteczny klimat do domu.

Jak tłumaczyła Barbara Vogt, dyrektor projektu, festiwal zawsze towarzyszy Cavaliadzie, której termin uzależniony jest od harmonogramu zawodów jeździeckich. W tym roku, w weekend przed Bożym Narodzeniem, staje się idealnym rozwiązaniem dla osób, które wcześniej nie miały okazji kupić prezentów" - zaznaczyła.

Podczas festiwalu na "świątecznym jarmarku" będzie można zakupić m.in. biżuterię, ceramikę, wyroby ze szkła, szydełkowe czy zdobione techniką decoupage. Pojawią się obrazy, grafiki, kartki okolicznościowe czy metaloplastyka. Nie zabraknie również artykułów do dekoracji wnętrz, zwłaszcza świątecznych: bombek, ozdób, świec czy obrusów.

Jak wskazali organizatorzy, prezenty niekoniecznie muszą być kupione, często najpiękniejsze i najcenniejsze są te wykonane własnoręcznie.

"Na MTP będzie można wziąć udział w licznych warsztatach organizowanych przez rękodzielników, którzy podzielą się swoją pasją i wiedzą, pomagając wykonać ozdoby i upominki dla bliskich. Przez wszystkie dni wydarzenia, Kwiaciarnia Przystań Po Kwiaty zaprasza na dwugodzinne warsztaty, podczas których będzie można nauczyć się, w jaki sposób wykonać wianki świąteczne. Taka ozdoba idealnie sprawdzi się jako ważny element dekoracyjny świątecznej aranżacji" - podali.

Uczestnicy festiwalu będą mieli również możliwość wzięcia udziału w warsztatach, podczas których stworzą własne, aromatyczne kule do kąpieli. Będą mogli nie tylko wybrać kolor, ale także i zapach tworząc prosty i wyjątkowy prezent.

Festiwal Sztuki i Przedmiotów Artystycznych na Międzynarodowych Targach Poznańskich potrwa do końca weekendu.