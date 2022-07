Poznań: Prezes PiS uhonorowany przez Akademicki Klub Obywatelski statuetką Lecha Kaczyńskiego z nr 1

Jarosław Kaczyński w sobotę podczas wizyty w Poznaniu został uhonorowany przez Akademicki Klub Obywatelski statuetkę przedstawiającą patrona stowarzyszenia - prezydenta Lecha Kaczyńskiego z numerem 1. Prezes PiS otrzymał też portret swego nieżyjącego brata, prezydenta RP.

Statuetka została wręczona przez przedstawicieli AKO na zakończenie spotkania prezesa PiS z mieszkańcami Poznania.

Przedstawiciele AKO podkreślili, że z okazji 10. rocznicy powstania AKO, która minęła 1,5 roku temu, postanowiono wykonać 10 numerowanych statuetek przedstawiających patrona stowarzyszenia - prezydenta Lecha Kaczyńskiego i wręczyć najważniejszym osobom w państwie. Pierwszą ze statuetkę zarezerwowano dla brata nieżyjącego prezydenta - Jarosława Kaczyńskiego.

"To dla mnie naprawdę ważny i wzruszający moment pamięci o bracie. Zawsze powtarzam - (brat) stał u państwa tego wszystkiego, co najpierw stworzyło Porozumienie Centrum, a później Prawo i Sprawiedliwość, czyli ten nurt polskiej prawicy, który był racjonalny, może tylko starał się przynajmniej być racjonalny, szedł tą drogą. I to doprowadziło do tego, że w końcu jednak rządzimy już w tej chwili od siedmiu lat, a przedtem dwa i był incydent z Janem Olszewskim - to też kilka miesięcy. To już wziąwszy razem, za niedługo będzie, 10 lat" - powiedział prezes PiS.

Jarosław Kaczyński dodał, że "rzecz w tym, żeby to bardzo przedłużyć, żeby też pamięć o patronie tego wszystkiego trwała".

Akademicki Klub Obywatelski im. prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu powstał w styczniu 2011 r. Jest to stowarzyszenie, którego celem jest upowszechnianie nowoczesnego patriotyzmu i promowanie spuścizny Lecha Kaczyńskiego. Inicjatywa rozszerzyła się na inne miasta, obecnie w kraju istnieje 11 Akademickich Klubów Obywatelskich.