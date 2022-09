Poznań: "Przyjaźń od kuchni"; powstał ebook z przepisami kuchni polskiej i ukraińskiej

"Przyjaźń od kuchni" to ebook z przepisami kuchni polskiej i ukraińskiej stworzony przez dziennikarkę Katarzynę Bosacką i Anielę Redelbach; urodzoną w Łucku mieszkankę Poznania, autorkę książek kulinarnych. Całkowity dochód ze sprzedaży ebooka trafi do Polskiej Akcji Humanitarnej.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

W ebooku - dostępnym w formatach PDF oraz EPUB - można znaleźć łącznie 72 polskie i ukraińskie przepisy na przystawki, zupy, dania główne i desery. Katarzyna Bosacka i Aniela Redelbach ułożyły dania w pary, sprawdzając podobieństwa i różnice w potrawach obecnych na stołach obu narodów. Zdjęcia do ebooka wykonał Julián Redondo Bueno - pochodzący z Hiszpanii fotograf kulinarny.

Jak tłumaczyła dziennikarka Katarzyna Bosacka, "pomysł na ebooka powstał w mojej głowie po tym, jak na początku marca 2022 roku przyjęliśmy wraz z mężem pod własny dach trzy kobiety i troje dzieci z Kijowa".

"Kiedy nasi goście chwilę odpoczęli po traumatycznej podróży, na naszym stole pojawił się barszcz, sałatka winegret i warenyky. Gdy wrzuciłam zdjęcia z uczty na moje media społecznościowe, zalały mnie prośby o przepisy. Pomyślałam, że warto stworzyć ebooka z recepturami dań kuchni polskiej i ukraińskiej po to, by lepiej poznać i zrozumieć kulturę obu bratnich narodów, by wiedzieć więcej o sobie nawzajem. Zaprosiłam do projektu Anielę i Juliana, a po kilku miesiącach intensywnej pracy w wolnym czasie, którego oczywiście nikt z nas nie miał, powstał ebook" - dodała.

Współautorką ebooka jest Aniela Redelbach - urodzona w Łucku i mieszkająca w Poznaniu autorka książek kulinarnych. Jak wskazała, jej przygoda z gotowaniem rozpoczęła się w dzieciństwie, a przez następne lata doskonaliła swoje umiejętności, ucząc się gotowania w różnych zakątkach świata, u znanych szefów i mistrzów cukiernictwa. Przez kilka lat prowadziła restaurację i wine bar w Poznaniu.

"Moi rodzice zostali w Ukrainie, dlatego od początku wojny jestem bardzo zaangażowana w pomoc mojej ojczyźnie. Już wcześniej zorganizowałam kilka specjalnych akcji charytatywnych, np. degustację wina w Winnowiercy i śniadanie w Winklu oraz +Festiwal win naturalnych+ we Wrocławiu - zebrane podczas nich fundusze wsparły zostały przeznaczone m.in. na zakup leków dla wojska" - podkreśliła Redelbach.

"Kiedy zadzwoniła do mnie Kasia, byłam absolutnie szczęśliwa, że mogę być częścią tak wspaniałego projektu i robiąc to, co kocham, dalej pomagać ofiarom wojny. Cudownie było rozmawiać ze sobą, ustalając, jakie dania trafią do książki, szukając ciekawych i łatwych dla czytelników przepisów. Z Julkiem już wcześniej pracowałam i bardzo to cenię. Cały projekt był niesamowitym doświadczeniem" - zaznaczyła.

Całkowity dochód ze sprzedaży ebooka przeznaczony zostanie Polskiej Akcji Humanitarnej, która pomaga ludności cywilnej z terenów objętych koszmarem wojny. Charytatywny ebook jest dostępny także w ukraińskiej i angielskiej wersji językowej na stronie: bosacka.sklep.pl/

Jak podkreślił zastępca prezydenta Poznania Jędrzej Solarski, "każda inicjatywa, dzięki której możemy pomóc obywatelom Ukrainy, jest ważna". Dodał, że "ta propozycja jest jednak wyjątkowa: kupując ebook wspieramy Polską Akcję Humanitarną, która pomaga cywilom na terenach objętych wojną. Równocześnie dostajemy dostęp do kilkudziesięciu przepisów, które każdy może sam wypróbować, gotując w domu".

"To świetna okazja, by bliżej poznać i zrozumieć kuchnię naszych sąsiadów. Na razie książka jest w wersji elektronicznej, ale dołożymy starań, by wydać ją drukiem w Wydawnictwie Miejskim Posnania" - zaznaczył Solarski.