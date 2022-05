Poznań: PTT z pierwszą w historii premierą spektaklu edukacyjnego dla młodych widzów

Premierę pierwszego w swojej historii spektaklu edukacyjnego dla młodych widzów "KoczkodanSe" zaprezentuje 1 czerwca w Poznaniu Polski Teatr Tańca. Reżyserii podjęła się dyrektor PTT Iwona Pasińska.

Autorem libretta i dramaturgiem jest Radosław Wysocki. Za scenografię i kostiumy odpowiada Andrzej Grabowski.

Według realizatorów dzieła "KoczkodanSe" to pierwszy w historii PTT spektakl edukacyjny dla młodych widzów w wieku 7 -11 lat i jednocześnie pierwsze w Polsce edukacyjno-artystyczne przedsięwzięcie, obejmujące kształcenie z zakresu teatru tańca i etyki empatii.

Jak powiedziała PAP Iwona Pasińska, przystąpienie do realizacji utworu było sporym wyzwaniem dla całego zespołu, który na co dzień tworzy spektakle dla dorosłych widzów.

"Wyzwaniem było stworzenie przekazu, który trafi do dziecięcego odbiorcy - czytelnego, ale też zawierającego elementy przygody i zabawy. Inną trudnością było budowanie postaci zwierząt - pomiędzy metaforą i dosłownością, z użyciem środka, którym dysponujemy w teatrze, czyli ludzkiej ekspresji, ale też z poczuciem, że ta ekspresja oddaje zwierzęcą postać, esencję bycia konkretnym słoniem, koczkodanem, żyrafą" - powiedziała.

Jak dodała, w pracy nad rolami bardzo pomogła kilkuletnia już współpraca z poznańskim zoo i codzienne obcowanie ze zwierzętami domowymi.

"Początkowo myśleliśmy, że aby trafić do najmłodszej publiczności, będziemy musieli przekroczyć pewną granicę w nas, tę oddzielającą nas od własnego dzieciństwa. W toku pracy okazało się, że taka granica nie istnieje, że liczy się otwarcie, zrzucenie warstw, jakie nakłada doświadczenie, znalezienie w sobie pierwotnej naiwności, naturalności i wdzięku" - powiedziała Iwona Pasińska.

"KoczkodanSe" to spektakl, który ma uwrażliwiać młodych odbiorców, budować ich relacje ze zwierzętami. "Zwierzęta to najbliższe człowiekowi żywe istoty; kochamy je, cieszymy się ich obecnością, a jednocześnie próbujemy zdominować, nie dociekając, co czują, jakie są naprawdę" - podali jego autorzy.

Polski Teatr Tańca podkreślił, że utwór "wpisuje się z jednej strony w realizowany przez PTT w tym roku idiom +Człowiek - zwierzę+, z drugiej zaś jest elementem naszej nowej misji: chcemy zarażać tańcem dzieci".

Współpraca Polskiego Teatru Tańca z poznańskim ogrodem zoologicznym odbywa się na wielu płaszczyznach - w spektaklu, w roli Dyrektora Zoo wystąpi gościnnie dyrektorka zoo w Poznaniu Ewa Zgrabczyńska.