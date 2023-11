Poznań: Recydywista ukradł z autoserwisu urządzenia warte 45 tys. zł; teraz grozi mu do 15 lat więzienia

Policjanci z Poznania zatrzymali mężczyznę podejrzanego o kradzież z włamaniem do serwisu samochodowego. Łupem 37-letniego recydywisty padły dwa urządzenia do napełniania klimatyzacji o łącznej wartości 45 tys. złotych. Teraz grozi mu kara do 15 lat więzienia.

Jak poinformował w środę sierż. szt. Łukasz Paterski z poznańskiej policji, do włamania doszło dwa tygodnie temu na terenie poznańskiej Północy.

Sprawca uszkodził drzwi do warsztatu, dostał się do środka i ukradł dwie automatyczne stacje do napełniania klimatyzacji o łącznej wartości 45 tys. zł - podał Paterski.

Kryminalni na podstawie zebranego materiału dowodowego, zeznań świadków oraz analizie nagrań z monitoringu wytypowali potencjalnego sprawcę tego czynu, który został zatrzymany w miniony poniedziałek. Włamywaczem okazał się 37-letni mieszkaniec Środy Wielkopolskiej. Ponadto okazało się, że to nie pierwsze tego typu przestępstwo, którego mężczyzna dopuścił się w ostatnim czasie.

Paterski zaznaczył, że funkcjonariusze z poznańskiej Północy dotarli również do mężczyzny, który zakupił przedmioty pochodzące z przestępstwa. Mieszkaniec powiatu średzkiego został zatrzymany, a jedno z urządzeń o wartości 20 tys. złotych policjanci odzyskali. Po wykonanych czynnościach trafi w ręce prawowitego właściciela.

Podejrzany o kradzież z włamaniem usłyszał już zarzut. Za przestępstwa popełnione w warunkach recydywy grozi mu teraz do 15 lat więzienia. Jego kolega odpowie za paserstwo. Zgodnie z kodeksem karnym podlega karze do 5 lat - podkreślił Paterski.