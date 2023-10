Poznań: Rozpoczyna się 77. sezon Filharmonii Poznańskiej

Izraelski pianista Yoav Levanon będzie gwiazdą piątkowego koncertu w Auli Uniwersyteckiej w Poznaniu, inaugurującego 77. sezon artystyczny Filharmonii Poznańskiej. Dyrektor instytucji Wojciech Nentwig podkreślił, że jest to sezon rekordowy pod względem zainteresowania melomanów.

W rozmowie z PAP dyrektor Filharmonii Poznańskiej im. Tadeusza Szeligowskiego zaznaczył, że o atrakcyjności oferty kierowanej przez niego instytucji decyduje umiejętne łączenie w programie sprawdzonych propozycji i muzycznych odkryć; zapraszanie znanych w świecie gwiazd oraz artystów, którzy gwiazdami będą już wkrótce.

"Nasza publiczność to w znakomitej większości karnetowicze; zainteresowanie karnetami jest tak ogromne, że na pewno będzie to rekordowy sezon. To jest chyba powód do satysfakcji; dowód, że oferta jest dla naszych odbiorców interesująca" - powiedział PAP Nentwig.

Dodał, że największą grupę karnetowiczów stanowią mieszkańcy aglomeracji poznańskiej, ale na wydarzenia proponowane przez Filharmonię Poznańską przyjeżdżają melomani z województwa zachodniopomorskiego, lubuskiego, a nawet grupy z odleglejszych regionów kraju.

"Naszą specjalnością jest prezentacja gwiazd jutra. Ci artyści, występując u nas, są zazwyczaj po raz pierwszy w Polsce. Kiedy robią potem naprawdę wielkie, światowe kariery, pamiętają występ w Poznaniu. I choć ich honoraria przekraczają już wówczas możliwości większości polskich filharmonii, a na pewno naszej, wracają do nas na wyjątkowych warunkach" - powiedział.

W piątek podczas koncertu inaugurującego 77. sezon artystyczny, z Orkiestrą Filharmonii Poznańskiej pod batutą Łukasza Borowicza wystąpi Yoav Levanon.

"Warto zapamiętać to nazwisko, bo to będzie gwiazda; jeden z największych, najbardziej poszukiwanych pianistów na świecie. Wystąpi z nami trzykrotnie. W piątek zagra XX koncert fortepianowy d-moll Mozarta, po przerwie wykonamy, nagrywając od razu na płytę - i to będzie światowa premiera fonograficzna - symfonię e-moll op. 16 Grzegorza Fitelberga. On jest znany jako wybitny polski dyrygent, ale był też zupełnie dobrym kompozytorem" - powiedział Nentwig.

Nentwig podkreślił, że dobór solistów jest w Filharmonii Poznańskiej wyjątkowy na skalę europejską.

"Chyba bez ryzyka powiem, że nie ma drugiej orkiestry w Europie, której muzycy są tak często solistami na koncertach abonamentowych. W nadchodzącym sezonie wystąpi z nami w roli solistów dwanaścioro muzyków orkiestry. To jest absolutny ewenement, to jest powód do satysfakcji, do radości, że mamy tak wielu wspaniałych muzyków. Zaś publiczność to kocha: widzi kogoś w orkiestrze, a potem poznaje jego umiejętności solistyczne" - powiedział.

Wojciech Nentwig przypomniał też, że jedną ze specjalizacji Filharmonii Poznańskiej jest wyszukiwanie utworów nieznanych lub zapomnianych, wykonywanie ich i nagrywanie.

"Nasze pierwsze w świecie nagranie płytowe oratorium "Quo vadis" Feliksa Nowowiejskiego otrzymało nagrodę ICMA zaliczaną do najbardziej prestiżowych nagród muzycznych. W okresie międzywojennym "Quo vadis" prezentowane było ok. 200 razy w Europie i poza nią. Po wojnie to dzieło zostało zupełnie zapomniane. Nasza płyta z dwoma koncertami Feliksa Nowowiejskiego - fortepianowym c-moll op. 60 i wiolonczelowym op. 55 otrzymała Fryderyka. To cudowna muzyka, kompletnie w Polsce nieznana. Przywracamy rzeczy, które nie istnieją w obiegu co najmniej płytowym, a zazwyczaj także koncertowym" - powiedział.

W październiku w Poznaniu wystąpi Christian Lindberg.

"To jest absolutna gwiazda, od lat uważany za pierwszego puzonistę świata. Był przed laty u nas, tym razem zaprezentuje się w potrójnej roli: solisty, autora koncertu puzonowego "Golden Eagle" oraz dyrygenta. To jest ktoś, o kogo zabiegają wszystkie największe instytucje muzyczne na świecie" - powiedział dyrektor filharmonii.

24 listopada, podczas koncertu z okazji 90. rocznicy urodzin Krzysztofa Pendereckiego po raz pierwszy wykonany zostanie koncert na róg "Winterreise" w wersji na puzon. Solistą będzie puzonista Orkiestry Filharmonii Poznańskiej Wojciech Jeliński.

W styczniu do Poznania przyjedzie Hayoung Choi, południowokoreańska wiolonczelistka, która w 2022 roku wygrała prestiżowy Międzynarodowy Konkurs Muzyczny Królowej Elżbiety w Brukseli.

Gościem koncertu na zakończenie sezonu będzie pianista Jonathan Plowright, absolwent Royal Academy of Music i stypendysta Fulbright Scholar; laureat wielu nagród w konkursach muzycznych. 14 czerwca w Auli Uniwersyteckiej zabrzmią: I koncert fortepianowy d-moll Johannesa Brahmsa oraz IV symfonia Es-dur "Romantyczna" Antona Brucknera.