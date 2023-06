Poznań: Ruszają pływalnie letnie w Poznaniu

Sobota jest pierwszym dniem funkcjonowania pływalni letniej Kasprowicza – poinformował rzecznik prasowy Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji Filip Borowiak. Dodał, że baseny na Chwiałce wystartują tydzień później.

"Przez pierwszy tydzień pływalnia letnia Kasprowicza będzie funkcjonowała w skróconych godzinach. Baseny będą dostępne od godz. 12 do 20. Od 24 czerwca obiekt przy ul. Jarochowskiego powróci do zwykłego rozkładu w godz. 9-20, uruchomione zostaną ponadto tzw. godziny dla pływaków, czyli poranki 7-9, podczas których będzie możliwe skorzystanie wyłącznie z 50-metrowego basenu pływackiego. Pływalnia będzie czynna codziennie do 3 września" - poinformował Filip Borowiak.

Podkreślił, że pływalnia na Chwiałce przez cały okres letniej działalności będzie dostępna w godzinach 9-19. Sezon przy ul. Spychalskiego zakończy się w piątek 25 sierpnia.

"Po tej dacie obiekt rozpocznie przygotowania do rozruchu basenów krytych, co wiąże się z wcześniejszym przepompowaniem wody z niecek odkrytych do znajdujących się w hali basenowej" - zaznaczył.

Borowiak tłumaczył, że na obu pływalniach mieszkańcy Poznania będą mieli do dyspozycji 50-metrowe baseny sportowe, niecki rekreacyjne ze zjeżdżalnią oraz brodziki z wodnymi atrakcjami dla najmłodszych.

"Na rozległych polanach plażowych można zażywać kąpieli słonecznych, a w sąsiedztwie dostępne są również boiska do siatkówki plażowej i urządzenia do street workoutu. Przy basenach będą działały punkty gastronomiczne, na miejscu będzie także możliwość wypożyczenia leżaka lub parasola" - zaznaczył.

Borowiak poinformował, że jednorazowy bilet normalny w sezonie 2023 będzie kosztował 23 złote, a ulgowy 16 złotych. Na dodatkowe zniżki mogą liczyć posiadacze Karty Dużej Rodziny z kodem terytorialnym Poznania i seniorzy z Poznańską Złotą Kartą.

"10-procentowy rabat czeka przy zakupie karnetu na 10 wejść, warto również korzystać z obiektów po godzinie 18.00, wówczas cena biletu wynosi tylko 12 złotych. Uczestnicy programu OK Poznań mogą w dostępnej puli zniżek skorzystać z wejścia na basen letni za 1 zł. Bilety są dostępne w kasach przy wejściu na pływalnie" - podał.

Bilety można zakupić także za pośrednictwem platformy ToBilet.pl. Pełna oferta letnich pływalni dostępna jest m.in. na stronie internetowej posir.poznan.pl.