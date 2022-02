Poznań: Ruszyła kolejna edycja programu "Wspieraj seniora"

Ruszyła kolejna edycja programu "Wspieraj seniora". Jego celem jest wsparcie osób starszych i samotnych w czasie pandemii koronawirusa. Starsi poznaniacy i poznanianki mogą również skorzystać z „Telefonu Porad Cyfrowych” czy „Senioralnych Pogaduszek”.

Jak przypomniał poznański magistrat, program realizowany jest w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów i można z niego skorzystać do końca 2022 roku.

"Poznaniacy w wieku 65 i więcej lat mogą skorzystać z pomocy w zrobieniu zakupów artykułów pierwszej potrzeby. Mogą też liczyć na wyprowadzenie psa na spacer czy załatwienie spraw urzędowych" - zaznaczyła dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu Anna Krakowska.

Dodała, że wolontariusz podejmie się załatwienia w urzędzie jedynie tych spraw, które nie wymagają podania danych wrażliwych i udzielenia upoważnienia przez seniora. Za tę usługę, podobnie jak np. za wyprowadzenie psa czy dostarczenie zakupów do domu, senior nie zapłaci. Ponosi on natomiast koszt samych zakupów.

Seniorzy zainteresowani tym rodzajem pomocy mogą się zgłosić do programu telefonicznie, pod numer infolinii - 22 505 11 11. Każde zgłoszenie jest przekazywane do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu. Jego pracownik kontaktuje się z seniorem, by dowiedzieć się, jaka pomoc jest potrzebna. Po ustaleniu rodzaju wsparcia do pracy ruszają wolontariusze poznańskiego Caritasu, który odpowiada za realizację tych usług.

Poznański magistrat wskazał, że w ramach programu "Wspieraj seniora" starsze osoby mogą również skorzystać z pomocy Cyfrowego Wolontariusza, który pomoże np. w założeniu Internetowego Konta Pacjenta. Zapotrzebowanie na usługi Cyfrowego Wolontariusza należy zgłosić dzwoniąc również pod numer: 22 505 11 11.

"Na wsparcie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie mieszkańcy Poznania mogą liczyć na co dzień, także w dni wolne od pracy. Osoby przebywające w weekend na kwarantannie lub w izolacji, którym nikt z rodziny czy znajomych nie jest w stanie pomóc w zrobieniu podstawowych zakupów, mogą skontaktować się z MOPR. Wystarczy zadzwonić pod numer 61 878 17 26, a wolontariusz pomoże w zrobieniu podstawowych zakupów online lub kupi potrzebne artykuły i dostarczy je pod wskazany adres. Za zakupy trzeba zapłacić z własnych środków" - podkreślił magistrat.

W Poznaniu działa również "Telefon Porad Cyfrowych"; pracownicy Centrum Inicjatyw Senioralnych oferują wsparcie w zakresie korzystania z nowych technologii w postaci konsultacji telefonicznych. Pomoc obejmuje rozwiązywanie problemów m.in. z komputerem, tabletem, smartfonem czy aparatem fotograficznym. Pomoc można uzyskać pod numerem telefonu: 603 489 205 - od poniedziałku do środy w godz. 10-14.

Seniorzy mogą skorzystać również z "Senioralnych pogaduszek" - to akcja, której celem jest wsparcie poznańskich seniorek i seniorów, mających potrzebę rozmowy z inną osobą w podobnym wieku. W każdą środę w godz. 17-19 pod numerem telefonu 505 394 045 dostępne są seniorki, które wysłuchają innych starszych poznanianek i poznaniaków. Telefon obsługują wolontariuszki Centrum Inicjatyw Senioralnych.