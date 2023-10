Poznań: Samoloty, samochody i armata w miasteczku militarnym na targach Retro Motor Show

Unikatowe pojazdy, repliki zabytków i kolekcjonerskie gratki: samoloty, samochody, wojskowy transporter i armatę z I wojny światowej zobaczyć można w miasteczku militarnym zorganizowanym na targach Retro Motor Show w Poznaniu.

Na miejscu można nabyć sprzęt i odzież wojskową, a nawet rozważyć rekrutację w punkcie Wojskowego Centrum Rekrutacji.

Miasteczko militarne o powierzchni ok. 300 mkw. zostało przygotowane w jednej z targowych hal przez Agencję Mienia Wojskowego wraz z 12 Wielkopolską Brygadą Obrony Terytorialnej.

"Dla miłośników zabytkowej motoryzacji nie lada gratką są wojskowe pojazdy, które ze swoich zasobów specjalnie na tę okazję udostępniły Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu, Muzeum Broni Pancernej i Muzeum Uzbrojenia. Razem z nami po raz pierwszy są: 31 Baza Lotnictwa Taktycznego, która pojawiła się z replikami zabytkowych samolotów oraz Pilskie Muzeum Wojskowe, prezentując dwa jedyne zachowane w Polsce wojskowe minipojazdy" - powiedział w piątek PAP dyrektor Oddziału Regionalnego AMW w Poznaniu Krzysztof Kołeczko.

Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych prezentuje na targach cobrę - mercedesa osobowo-terenowego z 1995 r., pojazd specjalnie dostosowany do potrzeb wojska, jedyny w garnizonie Poznań. Samochód cały czas jest w eksploatacji, przejechał już powyżej 500 tys. kilometrów.

Dzięki Muzeum Broni Pancernej miłośnicy militariów mogą podziwiać na targach niemiecki półgąsienicowy transporter opancerzony z czasów II wojny światowej Sd. Kfz 251/1 i samochód terenowy z 1942 r Ford GPW.

Muzeum Uzbrojenia pojawiło się na targach z historycznymi pojazdami: Dodge WC-52, GAZ-69 i Willys MB. Na stoisku stanęła też armata 7,7 cm Feldkanone 96 n. A. - niemiecka armata polowa z czasów I wojny światowej.

Repliki dwóch samolotów prezentuje 31 Baza Lotnictwa Taktycznego. Pierwszy to samolot Fokker DR, który jest własnością Muzeum Broni i Militariów z Witoszowa Dolnego. Druga replika to samolot Albatros, zbudowany na potrzeby filmu o powstaniu wielkopolskim. Po nakręceniu filmu właściciel przekazał go do 31 BLT.

Pierwszy raz w miasteczku militarnym na poznańskich targach uczestniczy też Pilskie Muzeum Wojskowe, które pokazuje dwa jedyne zachowane w Polsce wojskowe minipojazdy: odrestaurowany pojazd MTS-70 i przygotowywany do odbudowy wojskowy gokart.

Swoje pojazdy pokazują również żołnierze 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Ponadto w namiocie sprzedażowym Agencji Mienia Wojskowego można kupić sprzęt i odzież wojskową: szalokominiarki czarne i khaki, kurtki wyjściowe oficerów Wojsk Lądowych, czapki rogatywki, talerze stalowe MW, torby raportówki, rękawiczki i berety.

Organizatorzy miasteczka mówią też, że jeśli komuś nie wystarczy ekspozycja, a nawet zakupy na stoisku AMW - do niedzieli na targach czynny jest punkt rekrutacyjny Wojskowego Centrum Rekrutacji.

Targi Retro Motor Show trwają od piątku do niedzieli. Na przeszło 31 tys. mkw. powierzchni wystawienniczej, w czterech pawilonach prezentowanych jest niemal tysiąc pojazdów - przekrój przez całą historię motoryzacji.