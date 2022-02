Poznań: Samorządy powołały zespół koordynujący pomoc dla Ukraińców

Zespół koordynujący pomoc dla obywateli Ukrainy, którzy uciekając z terenów objętych wojną, przybędą do Poznania, powołały wspólnie władze Wielkopolski, Poznania i powiatu poznańskiego – poinformował w czwartek prezydent Jacek Jaśkowiak.

Podkreślił, że Ukraińcy stanowią ok. 8 proc. społeczności Poznania.

Miasto podało, że zadaniem zespołu będzie diagnozowanie potrzeb Ukraińców i wskazywanie rozwiązań m.in. w zakresie wsparcia edukacyjnego, bytowego, czy transportu rodzin z terenów objętych działaniami wojennymi.

"Mamy akt wojny, który dotyczy naszych sąsiadów, ale także społeczności, która jest bardzo istotna w Poznaniu, bo Ukraińcy stanowią około 8 proc. mieszkańców miasta. Powołujemy zespół, który będzie codziennie monitorował sytuację i przestawiał nam zalecenia, który będzie w kontakcie z mieszkańcami Ukrainy" - powiedział Jacek Jaśkowiak podczas briefingu zorganizowanego wspólnie z marszałkiem województwa wielkopolskiego Markiem Woźniakiem i starostą poznańskim Janem Grabkowskim.

"Już dzisiaj mieliśmy bardzo wiele zgłoszeń od przedsiębiorców, osób prywatnych, które deklarują możliwość wsparcia, zakwaterowania osób z Ukrainy. Z jednej strony są działania rządowe, z drugiej - mamy też mieszkańców, którzy indywidualnie ściągają swoich najbliższych. Musimy zadbać o to, by te osoby otrzymały wszelką możliwą pomoc" - dodał.

Marszałek Marek Woźniak zauważył, że w związku z przygotowywaną i planowaną pomocą istnieje potrzeba skoordynowania działań administracji rządowej i samorządów oraz uregulowania spraw finansowych.

"Nasze doświadczenia z poprzedniego konfliktu w Donbasie wskazują na to, że administracja samorządowa nie ma żadnych uprawnień do wykorzystywania własnych środków finansowych na jakiekolwiek wydatki z tym związane. W naszych szpitalach było leczonych kilkunastu rannych w walkach - my nie mogliśmy tym szpitalom zrekompensować kosztów pobytu tych osób. Chciałbym, żeby tym razem ta sprawa została uregulowana" - powiedział.

W Poznaniu przy ul. Półwiejskiej 17/27 działa Poznański Ośrodek Integracji POINT (nr tel.: 503-979-758). W jego ramach działa Migrant Info Point, który zapewnia pomoc cudzoziemcom. Obcokrajowcy potrzebujący pomocy znajdą tam wsparcie i pomoc formalnoprawną (także związaną z uzyskaniem statusu uchodźcy). Więcej informacji można znaleźć na stronie migrant.poznan.pl/uk/.

Działa również miejskie call center - Biuro Poznań Kontakt (nr tel.: 61-646-33-44), gdzie połączenia telefoniczne obsługiwane są także w języku ukraińskim.