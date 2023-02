Poznań: Służby w specjalnym spocie przypominają o Europejskim Dniu Numeru Alarmowego 112

Policja, straż pożarna, pogotowie ratunkowe przy współpracy z Wielkopolskim Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Poznaniu przygotowały specjalny spot, w którym przypominają o przypadającym w sobotę 11 lutego Europejskim Dniu Numeru Alarmowego 112.

Twórcy spotu podkreślają, że "każdego dnia 1365 operatorów w całej Polsce odbiera tysiące telefonów z prośbą o pomoc. W całym kraju działa 17 Centrów Powiadamiania Ratunkowego - w każdym mieście wojewódzkim oraz jedno w Radomiu".

Jak podano, w 2022 roku operatorzy Wielkopolskiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego obsłużyli 1 912 427 połączeń, co daje średnio 5239 telefonów na dobę. Do służb zostało przekazanych 497 092 zgłoszeń z czego 221 230 do policji.

Jak podkreśliła operatorka numeru alarmowego Szorena Czchutiaszwili-Hromada, "dzwoniąc pod numer alarmowy 112 dobrze byłoby mieć już ustaloną lokalizację. Połączenia alarmowe, ze względów bezpieczeństwa, może odbierać dowolny operator w kraju".

"Operator poprowadzi rozmowę, zapyta o wszystko, co niezbędne, aby uzyskać pełne informacje. Należy zachować spokój, nie krzyczeć i odpowiadać na pytania operatora numeru alarmowego" - dodała.

Naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu mł. bryg. Kamil Witoszko zaznaczył, że w dzisiejszych czasach pożary to tylko niewielka część zdarzeń, które realizują strażacy. Jak wskazał, "w dużej mierze są to miejscowe zagrożenia; to wypadki komunikacyjne, zdarzenia chemiczne, emisje jakichś substancji niebezpiecznych, zdarzenia na wysokości, czy w zagłębieniach terenu, ale też zdarzenia na wodzie i pod wodą. W związku z tym, my musimy też przygotować się odpowiednio sprzętowo".

Kierownik Zespołów Ratownictwa Medycznego Jakub Wakuluk podkreślił, że dla ratowników ważne jest m.in. aby osoba dzwoniąca pod numer alarmowy przekazała informacje dotyczące tego, czy pacjent jest przytomny, czy nieprzytomny, czy oddycha, czy nie, ale także w jakim jest wieku i co się z nim dzieje.

Z kolei oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu mł. asp. Marta Mróz wskazała, że jedną kluczowych informacji, jakie należy przekazać jest dokładna lokalizacja, lub określenie miejsca, w którym się znajdujemy.

"Precyzyjnie przekazane informacje pozwalają nam nie tylko szybko dotrzeć na miejsce, ale przede wszystkim skierować odpowiednie patrole, czy to policjantów z wydziału ruchu drogowego, służby prewencyjnej, kryminalnej, ekipy śledczej, czy też grupy szybkiego reagowania" - powiedziała.

Spot został opublikowany w sobotę m.in. na stronie Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Zrealizowany został przez policjantów Komendy Powiatowej Policji w Pile oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, przy współpracy z Wielkopolskim Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Poznaniu, Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, Wojewódzką Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu, oraz Komendą Miejską Policji w Poznaniu.