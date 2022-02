Poznań: Spotkanie ws. budowy muzeum powstania – ponad podziałami politycznymi

Politycy i samorządowcy różnych opcji politycznych mają rozmawiać w poniedziałek w Poznaniu o przygotowaniach do budowy Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. Inwestycja ma zostać zrealizowana do końca 2025 r.; wciąż nie wiadomo, jak zostanie sfinansowana.

Nowa siedziba muzeum kosztować będzie, według obecnych szacunków, około 300 mln zł. Władze miasta twierdzą, że nie mają pieniędzy na budowę. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest gotowe wyłożyć 60 proc. potrzebnych środków. Według dyrektora Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości Przemysława Terleckiego, w najbliższych miesiącach powinny zapaść kluczowe decyzje w sprawie realizacji inwestycji.

Jak powiedziała PAP współorganizatorka spotkania, posłanka PiS Jadwiga Emilewicz, do udziału w rozmowach zostali zaproszeni poznańscy parlamentarzyści wszystkich sił politycznych oraz szefowie klubów radnych z miasta, powiatu i regionu. Udział w poniedziałkowym spotkaniu wezmą też przedstawiciele władz miasta i resortu kultury.

"Chcemy, by posłowie, senatorowie, radni mieli świadomość, na jakim etapie jest projekt, jakie decyzje zapadły, co się musi wydarzyć w następnych miesiącach. Chcemy też rozmawiać o tym, ile ta budowa będzie kosztować i skąd mogą pochodzić środki na ten cel" - powiedziała Emilewicz.

Posłanka dodała, że osobisty lub zdalny udział w spotkaniu potwierdziły już m.in. posłanki Lewicy Katarzyna Kretkowska i Katarzyna Ueberhan oraz posłowie KO Joanna Jaśkowiak i Franciszek Sterczewski.

"Będą oczywiście posłowie PiS Szymon Szynkowski vel Sęk i Bartłomiej Wróblewski. Poseł KO Waldy Dzikowski nie będzie obecny, ale poprosił o informacje po spotkaniu; zapewnił, że bardzo wspiera budowę muzeum. Mamy potwierdzenia obecności od szefów klubów radnych" - powiedziała Emilewicz.

Dyrektor Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości, którego oddziałem jest Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, powiedział PAP, że takie spotkanie jest bardzo potrzebne.

"To bardzo cenna inicjatywa - wprowadza do dyskusji osoby, które podejmują istotne dla nas decyzje: parlamentarzystów i radnych. Każde spotkanie ponad podziałami politycznymi ludzi, którym leży na sercu historia powstania wielkopolskiego, tym samym możliwość jej opowiedzenia w formie muzeum, przybliża nas do rozpoczęcia budowy" - powiedział Przemysław Terlecki.

Jadwiga Emilewicz przyznała, że podczas spotkania będzie dopingowała władze miasta do przyjęcia oferty MKiDN, które ostatnio zadeklarowało gotowość pokrycia 60 proc. kosztów inwestycji. Wcześniejsza deklaracja resortu dotyczyła połowy potrzebnych środków.

"Będę starała się przekonywać władze miasta do odwagi inwestycyjnej, w przypadku tego przedsięwzięcia nie ma na co czekać. Chcielibyśmy pewnie usłyszeć w poniedziałek, że miasto przyjmuje deklarację ministra kultury, przystępujemy do podpisania umowy i do budowy. Jestem jednak realistką - chciałabym się dowiedzieć, jakie miasto ma obawy, jakie warunki brzegowe muszą być spełnione, by podpisano umowę" - powiedziała.

Dotąd władze Poznania wydały ok. 5,5 mln zł na przygotowanie inwestycji od strony formalnej: zorganizowanie konkursu na projekt muzeum i przygotowanie projektu budowlanego. Resort kultury przekazał do tej pory ok. 840 tys. zł na prace przygotowawcze i projektowe.

Gotowy jest już scenariusz wystawy stałej muzeum oraz projekt budowlany i wykonawczy inwestycji. W połowie roku powinien zostać ogłoszony konkurs na zaprojektowanie wystawy stałej.

Powstanie wielkopolskie wybuchło 27 grudnia 1918 r. w Poznaniu. Zdobycze powstańców potwierdził rozejm w Trewirze, podpisany przez Niemcy i państwa ententy 16 lutego 1919 r. Ich ostateczne zwycięstwo przypieczętował podpisany 28 czerwca 1919 r. traktat wersalski, w którego wyniku do Polski powróciła prawie cała Wielkopolska.